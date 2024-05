Jesús Molina: “Pumas no tardará en volver a ser campeón de la Liga MX”

Tras su retiro de las canchas apenas hace unos días, el ahora ex futbolista mexicano, Jesús Molina, señaló que el conjunto de Pumas de la UNAM va por buen camino en la búsqueda del ansiado objetivo del cual están obligados por ser una institución de tanto prestigio en el balompié azteca.

“Al ser un equipo grande siempre existe esa presión, si bien es cierto que ya van bastantes años, con varios presidentes, ha habido cambios en la administración, creo que con estos cambios en el club ha existido una mejoría, desde el ‘Turco’ que nos clasificó a una semifinal y ahora con Lema que llegamos a cuartos de final”, declaró.

Molina sabe que a Pumas le urge un título

‘Chuy’ Molina entiende la necesidad de volver a coronarse, ya que el club no lo hace desde el lejano Clausura 2011 en el que consiguieron su estrella número siete.

“Creo que van por buen camino, considero que los Pumas no tardan en levantar esa copa que tanto merece la afición y todo lo que engloba el club”, afirmó de manera contundente en entrevista con Azteca Deportes.

Molina eligió vivir su última etapa como jugador en Pumas



El ex mediocampista llegó al conjunto universitario para el Clausura 2023 y aquí militó los últimos tres torneos antes de decidir retirarse del futbol profesional

Cabe recordar que los ‘Felinos’ también llevan cuatro años sin poder siquiera instalarse en una final de la LIGA BBVA MX y en este Clausura 2024 fueron eliminados por Cruz Azul en los cuartos de final.

“Para mí este era el torneo de nosotros, así lo pensaba y así lo hablábamos al interior del grupo, que teníamos buenos jugadores en el once inicial y buena banca, cosa que no siempre se da, pero por cosas del futbol no logramos llevarnos el campeonato este torneo”, aseguró.

