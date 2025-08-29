Jesús Orozco Chiquete enfrenta a Chivas; ¿cuántos goles anotó y partidos jugó con el club?

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los juegos más interesantes del torneo Apertura 2025 correspondiente a la Liga BBVA MX cuando Cruz Azul visite la cancha de las Chivas del Guadalajara, lo cual trae consigo el regreso de Jesús Orozco Chiquete a Verde Valle.

Ha pasado poco menos de un año desde que se confirmó el fichaje de Jesús Orozco Chiquete a la Máquina de Cruz Azul, lo cual significó uno de los traspasos más importantes de la Liga MX. Ante ello, vale recordar los números que el defensor central dejó en su etapa en el Rebaño Sagrado.

¿Cuándo llegó Jesús Orozco Chiquete a Cruz Azul?

Fue en el Clausura 2025 cuando Jesús Oroxco Chiquete llegó al conjunto capitalino desde Verde Valle. Se sabe que el defensor central mexicano arribó a inicios de este año como uno de los refuerzos bomba de la institución a cambio de poco más de 10 millones de euros, según Transfermarkt.

¿Jesús Orozco Chiquete es titular con Cruz Azul?

Si bien durante el primer torneo el seleccionado nacional mexicano no tuvo los minutos esperados, cabe mencionar que, desde la llegada de Nicolás Larcamón, se ha vuelto un pilar importante en la zaga central como tercer defensor o líbero, acompañando en este sitio a elementos como Willer Ditta y Gonzalo Piovi.

¿Qué números dejó Jesús Orozco Chiquete en Chivas?

La salida de Orozco Chiquete de Chivas trajo consigo estragos importantes en el Rebaño Sagrado, sobre todo, porque se trata de uno de los canteranos más importantes que el club ha tenido a lo largo de los últimos años, lo cual causó el enojo de la mayoría de aficionados.

El defensor llegó al primer equipo en agosto del año 2022 y, desde aquel momento, disputó un total de 8.731 minutos distribuidos a lo largo de 101 compromisos, mismos en donde también registró dos anotaciones, cuatro pases a gol, 26 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.

¿Cuándo será el Chivas vs Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se verán las caras este sábado como parte de la Jornada 7 del Apertura 2025 en punto de las 19:00 horas, tiempo centro del país.