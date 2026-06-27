Qué pasa con Portugal si gana, empata o pierde contra Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este sábado, continúan las emociones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una serie de partidos que atraparán a varios fanáticos. En esta línea, Portugal se jugará la clasificación contra Colombia en un duelo que se estará realizando en el Estadio Miami. ¿Qué le ocurrirá a los europeos luego de jugar este importante encuentro?

Es importante mencionar que los dirigidos por Roberto Martínez arriban a este enfrentamiento luego de golear a Uzbekistán por 5 a 0 a su favor. Además, en la primera jornada lograron un empate frente a Congo para tener a esta altura del torneo un total de cuatro puntos.

Ahora bien, si llegan a quedarse con la victoria, terminarán esta instancia como líderes del Grupo K con siete unidades. Para la instancia de 16avos se van a estar cruzando con la selección que clasifique como tercero de los grupos D/E/I/J/L.

En caso de un empate, los lusos quedarán segundos con 5 puntos y en la siguiente fase podrían estar chocando con el combinado nacional que termine segundo del Grupo L (zona donde aún tienen posibilidades Inglaterra, Ghana o Croacia).

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Pero, si el resultado es negativo y los europeos caen ante los sudamericanos podrían terminar en la tercera casilla. Para ello, RD Congo debe golear a Uzbekistán para superar la diferencia de goles de Portugal. Si clasifica como mejor tercero, chocaría contra el primero del Grupo L (Inglaterra hasta el momento). Sin embargo, las probabilidades son sumamente bajas.

¿Cuáles son las probables alineaciones de Colombia y Portugal por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.