Jaime Lozano: “De este BARCO no se baja nadie”

México cayó ante Venezuela y se complicó en su búsqueda por acceder a la siguiente ronda en la Copa América. Jaime Lozano se mostró confiado de cara al duelo que tendrán ante el combinado de Ecuador.

“De este barco no se baja nadie, lo vamos a lograr. Cada quien ve la vida como quiere, no soy tan pesimista. Hay que hacer un partido con mucho empuje, como hace unos días y después mucho aprendizaje, estoy orgulloso del equipo porque se mató todo el tiempo y no dejó de luchar. Creíamos que Charly nos podría funcionar mejor que Orbelín. Con Chávez buscaríamos la posesión de la pelota”, expresó el DT de México.

En México se llevan una sensación muy negativa tras la derrota ante La Vinotinto.

“Amarga la sensación, pero lo que hablamos ahorita al final del partido es que entregamos todo en el campo, muchas veces no cae el gol. Lo intentamos por todos lados. Tuvimos muchos centros, jugadas en el área pequeña, no cayó. Gracias a Dios tenemos otra oportunidad en pocos días y darle vuelta de forma rápida, porque no podemos seguir teniendo esto en la cabeza. Yo creo que ha sido de los mejores primeros tiempos que hemos jugado, parecía que teníamos el partido controlado, pero el segundo tiempo no salimos bien conectados, le dimos confianza para que creciera el rival y son cosas, hay que salir a veces más conectados, detalles que no te perdonan ellos”, expresó Johan Vásquez.

A México le faltó gol ante Venezuela y deberá mejorar para poder anotarle a Ecuador.

“Esto es grupo, sabemos que tendremos que ser más determinantes, y aquí no hay margen de error. Tenemos que meterla. Ahora tenemos un partido en puerta, y tenemos que darle la vuelta a la página”, sentenció César Huerta.