Charly Rodríguez revela por qué no fue convocado a la Selección Mexicana

La Máquina de Cruz Azul está teniendo un mal torneo en el Apertura 2023 y esto ha repercutido incluso en la convocatoria de Selección Nacional en algunos de sus jugadores, tal es el caso de Carlos Rodríguez que no fue considerado por Jaime Lozano para los juegos frente a Ghana y Alemania.

Te puede interesar: Alexis Vega y ‘Chicote’ Calderón seguirían ‘castigados’ contra Puebla

Lo que Jaime Lozano habló con Charly Rodríguez

Carlos Rodríguez habló en conferencia de prensa y aclaró que el técnico nacional le habló para darle las razones de su ausencia en la lista.

“Sí, tuve una llamada con él (Jaime Lozano) hablamos un poco, me dijo: ‘por qué decidió llamar a otros jugadores’. A uno le toca seguir trabajando, estando en su club para poder estar en Selección Mexicana. El hambre de uno siempre está. El querer estar en la selección, el querer jugar cada fin de semana con el club, el jugador que no se moleste en no jugar cada fin de semana, no está hecho para esto. Me tengo que seguir preparando, mejorando partido tras partido. La confianza que uno puede mostrar y puede ir ganado en los partidos.

Hablaron ‘Chucky’ Lozano y Antuna tras la victoria contra Ghana

Carlos Rodríguez consciente de lo que debe mejorar

Por otro lado, el mediocampista del conjunto celeste mencionó lo que tiene que mejorar si quiere regresar al combinado nacional y tiene poco tiempo al haber en noviembre fecha FIFA en la que se definirán los boletos a la Copa América 2024.

“Yo creo que mientras uno haga bien el trabajo y demuestre partido a partido, lo que quiere le técnico de la Selección Mexicana, me llegará el llamado. No importa cómo vaya el equipo, él se fija en el trabajo de cada uno. Me toca seguir mejorando, seguir creciendo y hacer lo que le gusta el técnico para ganarme el llamado. Uno trata de demostrar cada fin de semana su mejor versión. Habrá partidos buenos y malos, nosotros tratamos cada fin de semana de dar lo mejor de uno, nadie quiere jugar mal ni cometer errores, son cosas de aprender, son retos buenos que tiene cada persona para seguir aumentando su nivel de aprendizaje”, finalizó el jugador cementero.

Te puede interesar: La convocatoria de la Selección Mexicana para los Juegos Panamericanos Santiago 2023