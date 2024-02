Estrella de las Chivas sigue perdiendo valor con el paso del tiempo

Dentro del futbol sobran las historias de éxito, pero también las caídas repentinas de estrellas precoces que prometían desde sus inicios y por alguna u otra razón no pudieron cumplir con las expectativas. Las Chivas del Guadalajara no son ajenas a ello y desde hace tiempo esperan que uno de los mejores productos que ha generado su cantera pueda recuperar el nivel que hace no mucho lo tenía como el atacante mejor cotizado de la Liga BBVA MX.

Desde su meteórico ascenso en la Liga BBVA MX se creyó que el próximo gran artillero mexicano sería Juan José Macías, por momentos sus grandes actuaciones con la escuadra rojiblanca y el León lo pusieron en la órbita de grandes equipos alrededor del mundo. Finalmente brincó el charco a mediados de 2021 para integrarse a las filas del Getafe en calidad de préstamo. Lamentablemente el sueño europeo le duró solo seis meses y regresó sin pena ni gloria para reincorporarse con los de la Perla Tapatía.

Según Transfermarkt, el portal especializado en traspasos, el joven delantero permaneció dos años tasado como el futbolista más caro de toda la Liga BBVA MX, pues su valor llegó en cierto momento a los $185 millones de pesos. Desde entonces todo ha venido cuesta abajo a raíz de múltiples roturas de ligamento ocurridas en los entrenamientos, durante el presente torneo solo ha visto acción en los duelos frente a Santos, Tigres y Tijuana.

Actualmente el oriundo de la Perla Tapatía tiene un valor de $37 millones de pesos, por lo que se habría devaluado $148 millones. Todavía batalla con algunas molestias y no existe gran claridad sobre su futuro inmediato, además, la llegada de Javier ‘Chicharito’ Hernández complica el asunto, pues la leyenda de los rojiblancos ya vio sus primeros minutos el fin de semana pasado contra Pumas.

Chivas tiene tres clásicos en puerta

Las Chivas del Guadalajara jugarán tres veces el Clásico Nacional frente al América el próximo mes de marzo. Guadalajara medirá fuerzas con las Águilas el 6 y 13 en la ida y vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Además, los odiados rivales volverán a verse el 16 en la Jornada 12 del Clausura 2024.

