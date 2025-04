¡Varios mexicanos a Europa! Directivo de equipo de España confirma que buscará tres refuerzos para la próxima temporada

En las últimas horas, se ha confirmado el interés de un equipo de LaLiga por tres jugadores jóvenes mexicanos que juegan en la primera división para poder llegar como refuerzos para el torneo 2025-2026.

El equipo de España que buscaría refuerzos

Se trata del conjunto de Espanyol, el directivo del equipo, Joan Capdevila habló de forma exclusiva con Record y reveló que el equipo tiene interés en tres jugadores mexicanos jóvenes para poder ficharlos en el mercador de verano. Además, confesó que ya los tienen a los jugadores decididos porque los han estado siguiendo.

“En el Espanyol vamos a fichar a tres pero no te voy a decir los nombres. Tenemos a tres ya mirado, no puedo decirte los nombres porque sino me los quitarán. Son chicos jóvenes de primera división”.

‘SON DE EQUIPOS GRANDES’ Joan Capdevila, directivo del Espanyol reveló en entrevista con RÉCORD que el equipo español fichará a tres jugadores mexicanos: “Ya los tenemos mirados” 📹 @DanielEstradaN pic.twitter.com/ibTVyZ9UXN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 17, 2025

Los jugadores que podría fichar el Espanyol

Actualmente, son varios los jugadores jóvenes y destacados que se encuentran jugando en la Liga BBVA MX. Por lo que aquí te dejamos una lista de los futbolistas en los que podría estar interesado el Espanyol.

Los futbolistas serían:

Ramón Juárez (América)

Israel Reyes (América)

Kevin Álvarez (América)

Ozziel Herrera (Tigres)

Erik Lira (Cruz Azul)

Jesús Orozco (Cruz Azul)

Yael Padilla (Chivas)

Iker Fimbres (Rayados)

Gilberto Mora (Tijuana)

Si bien, lo que podría afectar la llegada de alguno de estos jugadores, puede ser el alto costo que pidan los equipos de la Liga BBVA MX. Aunque, se espera que el Espanyol pueda hacer varios ofertas llamativas ya que para la temporada 2025-2025, el equipo español tendría un presupuesto de más de 80 millones de euros.