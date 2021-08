Joan Laporta confirmó una conferencia de prensa para este viernes

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, comparecerá este viernes en rueda de prensa para explicar los motivos por los que delantero argentino Lionel Messi no renovará por el conjunto azulgrana.

Laporta dará la cara ante una situación impensada. Él mismo había dicho hace unos días que la renovación ya estaba encaminada “Lo estamos resolviendo, pero llegaremos a buen puerto”. Sin embargo, entre él jugador y la dirigencia los puertos no fueron los mismos. Se espera que Joan explique si la no renovación es responsabilidad del club o una intervención de La Liga Española.

El máximo mandatario del club atenderá a los medios de comunicación, a partir de las 11:00 horas, en el Auditorio 1899 del Camp Nou, para aclarar los motivos por los que Messi finalmente no firmará un contrato por cinco temporadas que parecía estar encauzado desde hace semanas. Será responsabilidad del presidente y también de los periodistas presentes, aclararles la situación a los hinchas blaugranas.

El club oficializó la salida por intermedio de un comunicado

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

El Barça informó este jueves por la tarde de que Messi finalmente no seguiría en el club, atribuyendo a “obstáculos económicos y estructurales” la imposibilidad de firmar un nuevo contrato que pudiese ser inscrito en LaLiga. Adem´´as, el comunicado afirmó “Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”. En cuestión de horas sabremos la versión oficial, según las palabras del presidente. De momento, pareciera ser que La Liga, como tercero, fue quien no permitió que la relación Messi - Barca continúe.

Te puede interesar: El emotivo video con el que el Barcelona se despidió de Messi

Lo que el hincha blaugrana no esperó nunca, hoy se transformó en la peor noticia de su historia. Como si esto fuera poco, el comunicado terminó así “El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.