¿Rafa Márquez era opción? Laporta rompe el silencio sobre la salida de Xavi Hernández

En la recta final de la última temporada del futbol europeo, todo parecía indicar que Xavi Hernández se mantenía como entrenador del FC Barcelona, a pesar de sus declaraciones sobre su salida al finalizar la actividad. Finalmente, Joan Laporta, presidente del equipo, decidió no continuar con él y, ahora, Hansi Flick es el entrenador del conjunto blaugrana.

Luego de la decisión, Joan Laporta rompió el silencio sobre la salida de Xavi Hernández del puesto: aseguró que notó inconsistencias en sus declaraciones, lo que lo llevó a elegir a Hansi Flick como el nuevo entrenador del equipo, quien tiene experiencia en el banquillo del Bayern Múnich y la Selección de Alemania.

Joan Laporta explica porque decidió no seguir con Xavi Hernández como director técnico del FC Barcelona

“Cuando Xavi (Hernández) dijo que quería continuar, solo le hice una pregunta: ¿Tú crees en este equipo? Y me respondió: Sí presi, lo haré campeón. [...] Hay unas declaraciones de Xavi que cambia el discurso, después de unas conversaciones con el director deportivo referente a modificar o a hacer cambios sustanciales en la plantilla. A mí esto me provoca un replanteamiento. [...] Tenemos la oportunidad de incorporar a Hansi Flick, que cree firmemente en esta plantilla, en estos jugadores, y que además tiene la ambición para poder competir al más alto nivel contra cualquier equipo y se ve capaz de ganar a cualquier equipo, esto fue determinante a la hora de tomar esta decisión”, fueron las palabras de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona en un entrevista con Barça One, la plataforma de streaming del club.

Junto con Hansi Flick, Rafael Márquez, director técnico mexicano del Barça Atlètic, partía como uno de los principales candidatos para ocupar el puesto vacante de Xavi Hernández en el banquillo del FC Barcelona, equipo que no es campeón de la UEFA Champions League, desde la temporada 2014-2015.

