Tigres recibe una gran noticia antes de la vuelta contra Necaxa

Tigres tendrá nuevamente disponibles a los brasileños Joaquim Pereira y Rafael Carioca en su plantilla para poder ver minutos ante el Necaxa en el duelo de vuelta por los cuartos de final.

Juan Brunetta asegura que en Tigres no ven al América como el tricampeón

Esto le dará la opción a Guido Pizarro de tener más variantes en este partido decisivo para el conjunto felino.

Te puede interesar: ¿Qué es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Necaxa y León para clasificarse a la semifinales?

“Contento de poder volver, es una situación que no me gustaba estar afuera, más que nada por el evento que generó la expulsión. Contento de volver y ayudarlos. Entiendo, el partido y el funcionamiento no fue le ideal, mañana debemos hacer las cosas mucho mejor para pasar a Semifinales. Estamos en esa búsqueda de mejorar”, expresó el DT argentino previo al duelo ante los Rayos.

Guido Pizarro vuelve al banquillo de Tigres

Otra buena noticia para el conjunto felino es que volverá a tener en el banquillo a Guido Pizarro para este duelo importante para la institución.

“Mi primera Liguilla, con mucho orgullo, mi primera experiencia con esta calidad humana, de jugadoras, es algo emocionante, gratificante, ojalá lo podamos hacer. Sería una linda oportunidad, pero tenemos que hacer mejor las cosas para ser merecedor y mañana es una gran oportunidad”, mencionó Pizarro.

Pizarro está viviendo la experiencia de su primera Liguilla. El equipo felino tiene dos torneos sin pasar de la fase de cuartos de final.

Te puede interesar: OFICIAL: Despiden a otro entrenador de la Liga BBVA MX

“Creo que das justo en el clavo lo que es Guido: como persona, un 10. Es un gran ser humano, siempre busca la mejora continua, tiene valores, principios y cimientos muy fuertes. Es una persona ejemplar, admirable. Como entrenador, se preparó muchísimo. Ya sabíamos que iba a ser técnico. Los conceptos tácticos y técnicos los maneja muy bien. Como jugador, le aprendí muchísimo: lo que representa el trabajo para el jugador, cómo transmite las críticas. Siempre son constructivas, aunque sean duras o suaves, las recibís bien, porque sabes que es para mejorar”, sentenció Guido.