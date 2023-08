Joaquín Moreno manda contundente mensaje a Ricardo Ferretti

Tras decidir la salida del Tuca Ferretti, en Cruz Azul decidieron darle un voto de confianza a Joaquín Moreno. El DT mexicano tendría crédito para dirigir durante todo el Apertura 2023.

“Agradecido por esa confianza. He hecho interinatos y hoy se me deja todo el torneo. Aunque a palabras sabias de Ricardo, todos somos interinos y dependemos de resultados. Confío en mi capacidad y eso me da seguridad. Creo que tengo la capacidad. Si trabajamos en equipo es más probable que nos vaya bien”, dijo el nuevo estratega de la máquina.

Por otro lado, se refirió a revertir la mala situación que atraviesa Cruz Azul en el actual torneo.

“La única manera es no darnos por vencidos, trabajar, y buscar esas oportunidades. Que confíen que tenemos que dar resultados. A nosotros nos corresponde aprovechar las oportunidades que vengan”, expresó Moreno.

Moreno entiende que Cruz Azul necesita un delantero más

Joaquín, se animó a hablar sobre la necesidad de que llegue un centro delantero al equipo.

“Es una necesidad que llegue un delantero está Diber Cambindo y si no, echaremos mano de un jugador de la Sub 23, esperemos que llegue ese delantero”, afirmó el entrenador.

Por último, le dejó unas palabras de agradecimiento para Ricardo Ferretti.

“Vas creando lazos y es difícil, no es agradable, a mí me tocó apoyarlo y estoy muy agradecido con él, es alguien que admiro mucho, alguien a quien se le puede aprender muchísimo, un histórico y mis respetos para él, agradecerle porque también me permitió colaborar con él, es un ejemplo para mí”, sentenció el DT celeste.

En un solo año desfilaron cuatro entrenadores por el banquillo celeste, evidenciando así la falta de proyecto deportivo a largo plazo, pues los tiempos de trabajo han sido muy cortos. No será la primera vez que Moreno dirija a Cruz Azul, pues el exfutbolista ha salido al rescate de los “cementeros” en múltiples ocasiones. En 2015 asumió el cargo luego del despido de Sergio Bueno, en 2016 lo hizo tras la salida de Tomás Boy y en 2019 sucedió a Pedro Caixinha.