La pesadilla de Cincinnati: Joe Burrow al quirófano y tres meses fuera

El triunfo de los Bengals sobre Jacksonville pasó a un segundo plano. Lo que debería haber sido una celebración terminó en pesadilla: Joe Burrow estará fuera al menos tres meses tras confirmarse que necesita cirugía en el pie. La noticia golpea de lleno a Cincinnati, que de repente ve cómo su temporada se tambalea en septiembre.

Bengals QB Joe Burrow feared to have suffered a Grade 3 turf toe injury that will require surgery and sideline him at least three months. (via @Rapsheet, @TomPelissero) pic.twitter.com/lxVnTj235H — NFL (@NFL) September 15, 2025

El golpe que cambió la historia

El drama comenzó cuando Arik Armstead derribó a Burrow en el segundo cuarto. El mariscal intentó levantarse, pero apenas podía apoyar el pie izquierdo. Caminó con dificultad hacia la banca, y poco después, con muletas y bota ortopédica, desapareció rumbo a los vestidores. Lo que parecía una molestia terminó siendo un diagnóstico devastador: lesión grave que requiere operación.

Burrow había iniciado el juego con números sólidos, pero su salida forzó el ingreso de Jake Browning, quien lideró una serie épica de 92 yardas para sellar la victoria. Sin embargo, ni ese final heroico pudo borrar la sombra que cubrió al Paycor Stadium.

Tres meses sin su líder

El parte médico es claro: Burrow no volverá antes de tres meses, lo que lo descarta para buena parte de la campaña regular. El impacto es demoledor para los Bengals, cuya ofensiva gira por completo alrededor de su mariscal estrella. Sin él, la presión caerá sobre Browning y un plantel que ahora deberá reinventarse si quiere seguir soñando con playoffs.

La ausencia de Burrow no solo compromete la temporada, también abre la incógnita sobre su estado físico a largo plazo. Cada vez que el “9” cae lesionado, el proyecto de Cincinnati parece desmoronarse con él.

¿Se acabó el sueño de los Bengals?

Con Burrow fuera, la AFC se sacude. Los Bengals pierden a su líder, su brújula y su mayor arma ofensiva. La franquicia que había construido su identidad en torno al mariscal ahora se enfrenta a la realidad más cruel: sobrevivir sin él.

La pregunta es inevitable: ¿puede Cincinnati mantenerse a flote tres meses sin su estrella? La maldición de las lesiones volvió a golpear, y lo hizo en el peor momento posible.