¿Se acabó la temporada para San Francisco 49ers?: ¡Ahora pierden a Brock Purdy!

La historia vuelve a repetirse. Cada temporada, cuando los 49ers parecen listos para dominar la NFL, la maldición de las lesiones aparece para destrozar sus planes. Y en este 2025 no fue la excepción: Brock Purdy y George Kittle son las nuevas víctimas.

El mariscal de campo titular sufrió una lesión en el dedo gordo del pie que lo dejará fuera varias semanas, mientras que el ala cerrada estrella también cayó en la enfermería. Dos piezas vitales en el esquema de Kyle Shanahan se suman a una lista que año tras año parece interminable.

Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast

Te puede interesar: NFL: Resultados de hoy domingo 7 de septiembre en la Semana 1 de la Temporada 2025

Purdy, de héroe a baja inesperada

El quarterback jugó completo el partido inaugural contra Seattle, lanzó para 277 yardas y dos touchdowns, incluido el de la victoria en los últimos minutos. Pero aquella épica actuación escondía una realidad: se había lesionado en el segundo cuarto tras un golpe de Julian Love.

Hoy, Shanahan lo admite: Purdy es “un largo tiro” para la semana 2 ante los Saints, y podría perderse varios juegos. El equipo ya prepara a Mac Jones como titular, un plan B que llega con dudas en una ofensiva diseñada para Purdy.

Kittle, otra pieza caída

Como si perder a su mariscal no fuera suficiente, George Kittle también se suma al reporte médico. El tight end, siempre dominante y fundamental en bloqueos y recepciones, otra vez lidia con problemas físicos. Para los 49ers, su ausencia significa perder a un líder emocional y al motor silencioso de la ofensiva.

La película se repite: la ofensiva que en papel es imparable, en la realidad vive parchada por lesiones. Cada año un nombre distinto, cada año un golpe que los descarrila.

Te puede interesar: Todos los lesionados que dejó la semana 1 de la NFL

Una maldición que no se rompe

En los últimos cinco años, San Francisco ha visto cómo lesiones clave arruinan campañas prometedoras: Jimmy Garoppolo, Nick Bosa, Deebo Samuel, Christian McCaffrey… la lista es interminable. Ahora, la maldición encontró nuevas víctimas.

Shanahan asegura que confía en Mac Jones, pero la realidad es que la NFL no perdona. En una Conferencia Nacional feroz, cada baja pesa, y los 49ers otra vez están obligados a sobrevivir al infortunio.