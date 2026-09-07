Joel Huiqui habla del futuro de Erik Lira: ''Vendrán cosas mejores’’

Un sinfín de emociones ha vivido Erik Lira en los últimos días, desde su gran Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana de Futbol hasta ver caído su traspaso al AS Monaco de la Ligue 1 por cuestiones extracancha. El volante de Cruz Azul volvió a tener minutos en la Liga MX en la victoria de su club contra Santos Laguna y fue su estratega; Joel Huiqui, quien confirmó cómo se siente el canterano de los Pumas de la UNAM.

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En conferencia de prensa, el director técnico mexicano reveló ciertos detalles del presente de Lira: “Fue un mes muy complicado para Lira, él se reorganizó, tuve una charla con él y me dijo que está comprometido con el equipo. Ha sido un mes complicado para Erik, hablamos con él y en conjunto decidimos darle un breve descanso. Hablé con él y está dispuesto de ser parte del plantel, es un jugador que nos da mucho. Sabe que la gente lo respalda, y eso me da mucho gusto”., comentó el campeón del Torneo Clausura 2026.

Monaco iría a la carga nuevamente

Por otro lado, la puerta del 'Viejo Continente' aún no está del todo cerrada para el talentoso volante de la Máquina Celeste y es que en palabras de Filipe Luis; estretaga del club monegasco volverían por él en el siguiente mercado de fichajes: “No pudo ser, no pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado que se abra. Lira para mí es top, top, top, top, top. Tiene nivel de Europa. De hecho, si ves el partido Flamengo-Cruz Azul, le puse una marca individual. Nunca, casi nunca hago esto”, destacó.

En el compromiso frente a los laguneros, Lira ingresó en la parte complementaria y recibió el gafete de capitán. Por si fuera poco, se asoman los primeros partidos de Rafael Márquez en Selección Mexicana y el mediocampista tendrá que estar en ritmo si quiere ser convocado.

