¿Qué futbolista lloró tras fallar este fin de semana?

Un juego en el que se estrenó el técnico Martín Demichelis y en el que el Monterrey estuvo al frente en el marcador en dos ocasiones, pero desperdició varias oportunidades muy claras de gol que pudieron definir el encuentro antes del tanto de la igualada de José Zúñiga.

Incluyendo la garrafal falla que tuvo el extremo colombiano al minuto 81 cuando mandó por fuera un tiro franco a pase de Germán Berterame y que terminó costando los tres puntos para su equipo.

“Salí llorando del estadio porque quiero ganar, dar el cien mío, por allí los compañeros estuvieron muy atentos sobre mí. Me duele en el alma no poder marcar una opción tan clara, pero el profe me dio la confianza, me dijo que esté tranquilo, que esto es futbol y que guarde los goles para la Liguilla. El sábado empiezo de nuevo a marcar”, reveló Rojas.

Rojas sabe de la exigencia por parte de la afición

Johan, de 21 años de edad, respondió ante los cuestionamientos de la prensa por la presión que existe de la afición regiomontana ante la falta de resultados positivos a pesar de la gran calidad que tienen en la plantilla.

“Los entiendo porque también fui aficionado, pero créeme que hicimos todo por ganar. No creo que la gente piense que quise errar el gol o los dos que me quedaron, de pronto, el primero sí fue más obvio. Estar tranquilos, que a mi corta edad, soy muy maduro y voy a trabajar para mejorar eso y que en los partidos importantes donde realmente creo que puedo sobresalir, sé que lo voy a hacer”, apuntó.

El plantel de Rayados recibió de la mejor manera la llegada de Demichelis

Johan Rojas señaló que al interior de los Rayados se ven optimistas con el trabajo de Demichelis al pasar de los días, ya que van asimilando la nueva forma de juego.

Tras darle la vuelta a la página, el Monterrey se preparará esta semana para regresar a casa cuando enfrenten el sábado al Toluca en el Estadio BBVA en duelo de la Jornada 6.

