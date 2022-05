Por esta razón Johan Vásquez estuvo a punto de regresar a México

Las primeras semanas de Johan Vásquez en Italia fueron muy complicadas, así nos lo confesó el defensa mexicano en entrevista exclusiva con Azteca Deportes

Johan Vásquez partió de su zona de confort hacía una nueva aventura. El Viejo Continente, especificamente en Italia, el defensa central tenía una cita con el destino y con su carrera, en busca de trascender y marcar historia en el balompié de nuestro país.

Dicho viaje fue a Genoa, conjunto de la Serie A que buscó a Vásquez después de los Juegos Olímipicos, para que así empezará su sueño. Pero nada fue como lo esperaba, la distancia y el idioma fueron un dolor de cabeza para el exjugador de los Pumas.

“Es muy diferente que en México, tu llegas a un club allá y te ayudan en todo: te buscan la casa, te ayudan en el banco, y en Italia es diferente. Llegabas al banco y les decía que era jugador y ‘formate allá, espera al muchacho. Todo muy distinto, no te regalan nada.

“Empecé a caer en una desesperación muy fuerte, soy una persona emocional. No estaba jugando, estaba solo, el idioma, no había ningún sudamericano en el equipo, no hablaba con nadie, si quería saber algo era con señas. Pero fue algo que fui valorando porque en México la verdad lo tienes todo”, sentenció Johan Vásquez en exclusiva para Azteca Deportes.

El futuro de Johan Vásquez seguirá en la Serie A

Desafortunadamente para el defensa nacional, su equipo no pudo mantenerse en la Serie A y ahora tendrá que jugar en la segunda división del futbol italiano, por lo que es probable que el mexicano busqué un nuevo equipo en dicha liga para mantenerse en la primera división; incluso medio italianos lo ponen en la Fiorentina y la Lazio, a lo que Vásquez contestó: “La idea es seguir en Serie A”.

Ademas aseguró que la ‘competencia’ en la Selección Mexicana es buena para el grupo que busca un lugar en el Mundial de Qatar 2022, del próximo mes de noviembre.