Johan Vásquez marca GOLAZO y luego es expulsado en partido del Genoa

El defensa mexicano Johan Vásquez firmó su primer gol de la temporada con el Genoa y lo realizó demostrando que ha encontrado en la Serie A de Italia, otro tipo de técnica, entrando con coraje al balón para sacar un rayo que entró al arco del Frosinone, en duelo en el que también fue expulsado dejando al Genoa con 10 jugadores.

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El encuentro terminó empatado a un gol por lo que el tanto de Vásquez toma más importancia, rescatando un punto. Fue al minuto 49 del partido se la Jornada 4 de la Serie A, cunando en una jugada de tiro de esquina, cobrado a media altura y esperando la entrada de los atacantes, Vásquez esperó y disparó de primera intensión para sacar un trueno que no fue detenido en el arco del cuadro rival.

La jugada, que seguramente fue trabajo táctico a balón parado rindió frutos para el Genoa, que hasta el 48 iban abajo en el marcador por 0-1, pero con ese gol igualaron los cartones en el enfrentamiento que dejó con intensidad el cotejo.

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Fue tal la lucha en el terreno, que al minuto 66 Vásquez, mundialista por México en el 2026, fue amonestado en una acción y 20 minutos después recibió el segundo cartón por lo que se fue expulsado de la cancha del Genoa.

Johan Vásquez en ese segundo cartón, cortó un avance y aunque faltaban 40 metros para el arco rival el árbitro determinó que era merecedora a cartón amarillo por lo que se fue del terreno expulsado.

Johan Vásquez, será baja para medirse ante el Parma en la Jornada 5 de la Serie A

A menos de que sea protestada la tarjeta amarilla y la expulsión, y así reciba un cambio en el tema de su tarjeta roja, Johan Vásquez no podrá enfrentar al Parma en la jornada 5 del torneo local.

Ese partido será entre el Genoa que está en el escalón 19 con solo un punto que fue el que rescataron esta tarde; anteriormente habían perdido los tres juegos.

El próximo rival, el Parma tiene un juego pendiente pero tienen un punto en tres juegos.

La temporada aún es muy joven, pero Genoa deberá de apretar para levantarse porque ahora mismo están en la zona de descenso junto al Monza y el Venezia.

Los líderes en contraste son Lazio, Roma e Inter, que encabezan la Serie.

Los famosos equipos y de más tradición como Juventus, Milan y Napoli ocupan los sitios sexto, séptimo y 12, respectivamente.