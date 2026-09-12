Partidos de HOY sábado 12 de septiembre de la jornada 8 de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX vive un sábado que pronostica grandes emociones con tres encuentros vibrantes correspondientes a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026. La actividad futbolística de este 12 de septiembre contempla desde pruebas de fuego en el Estado de México hasta apasionantes derbis en la Sultana del Norte y la capital del país.

Atlante vs Pachuca | Resumen y Goles | Highlights | J8 | Apertura 2026 | Liga MX

El Infierno abre la Jornada: Toluca vs. Atlas

La actividad arranca en el Estadio Nemesio Díez a las 17:05 horas. Los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Rojinegros del Atlas en un duelo donde la localía y la altitud jugarán un papel crucial. Toluca busca consolidarse en la parte alta de la tabla apoyado en su contundencia ofensiva, mientras que la escuadra tapatía requiere sumar de a tres para seguir en puestos de clasificación directa. El conjunto mexiquense suma 13 puntos para ubicarse en la tercera posición, mientras los Zorros tienen los mismo 13 para colocarse en la sexta posición de la tabla

Clásico Regio en el Gigante de Acero: Monterrey vs. Tigres

A las 19:10 horas, los reflectores se trasladan al Estadio BBVA para presenciar una edición más del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres. La rivalidad más intensa del norte del país promete paralizar a la afición regiomontana. Los Rayados quieren hacer valer su hogar ante unos Felinos que llegan con sed de triunfo y la firme intención de arrebatar la victoria en territorio rival. Monterrey encuentra en el puesto 12 con 9 puntos. Tigres es 15 con apenas 6 unidades.

TE PUEDE INTERESAR:



Clásico Joven de Cierre: Cruz Azul vs. América

Para culminar la jornada sabatina a las 21:15 horas, el Estadio Banorte será el escenario del Clásico Joven entre Cruz Azul y América. La Máquina cementera funge como local en este choque de titanes frente a las Águilas. Ambos planteles disputan un partido clave no solo por el orgullo e historia que representa el choque capitalino, sino por la lucha directa en las posiciones altas del torneo regular. Cruz Azul se ubica en el octavo puesto con 12 unidades. por su parte, América es el líder del campeonato con 16 puntos.

