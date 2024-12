El seleccionado mexicano que interesa al equipo de José Mourinho

Uno de los mexicanos más destacados de los últimos años en Europa estaría en el radar del Fenerbahcee de José Mourinho, así lo indican algunos reportes. Se trata de Johan Vásquez. el densa central surgido en Tigres que actualmente defiende los colores del Génova en la Serie A. De acuerdo a plataformas especializadas en el mercado de fichajes, el costo del zaguero azteca ronda los 10 millones de euros.

Además de vestir la elástica de su actual equipo en la primera división italiana, Vásquez formó parte de las filas del Cremonese. Su llegada al Viejo Continente se dio en agosto de 2021 y a mediados del presente año también fue vinculado con el Inter de Milán. El futbolista de 26 años no formó parte de la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para los duelos frente a Honduras en la Nations League por una lesión muscular.

Actualmente el Génova marcha decimocuarto de la clasificación en Italia con 14 puntos, habiendo sumado en sus tres más recientes compromisos dentro de la competición local previo a la Jornada 15. Por su parte, el Fenerbahce de Mourinho es segundo en Turquía con cosecha de 32 unidades, tres por detrás del líder Galatasaray. En la Europa League son decimoquintos y enfrentarán al Athletic de Bilbao en su próxima exhibición a nivel continental.

El hecho de poder llegar aun club que constantemente disputa torneos internacionales podría significar para Vásquez un antes y un después en su trayectoria, toda vez que recibiría reflectores que a la postre lo catapultarían a otros equipos. Desde su llegada a Italia es uno de los mexicanos que más minutos ha disputado e incluso se le ha dado la confianza de ser el capitán, lo que habla de su fortaleza mental.

Próximos partidos de Johan Vásquez con el Génova

- Génova vs Torino - Jornada 15, Serie A - 08:00 horas (TCM)

- Milan vs Génova - Jornada 16, Serie A - 13:45 horas (TCM)

- Génova vs Napoli - Jornada 17, Serie A - 11:00 horas (TCM)

