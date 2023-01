Johan Vásquez podría cambiar de equipo este mercado de invierno

Johan Vásquez podría cambiar de aires. El defensa de 24 años no tuvo el semestre que hubiera esperado en la Serie A. Luego de que el equipo que le diera la oportunidad de emigrar al Viejo Continente, el Genoa, descendiera a la segunda división del futbol italiano, se fue de prestamo al Cremonese.

Dicho cambio no fue lo que él hubiera querido, pues apenas suma nueve encuentros: siete de liga y dos de copa, con apenas 523 minutos jugados; asimismo, el Mundial de Qatar 2022, su gran vitrina para poder dar un salto a un equipo con más renombre no marcó su futuro, pues no pudo jugar un solo minuto en la justa invernal.

Muy diferente fue su primera campaña en Europa, cuando arribó al Genoa, de inmediato se hizo de la titularidad de la zaga defensiva y consiguió disputar 30 duelos, con un tanto, en un su primer partido con ellos, teniendo un debut soñado.

El descenso, ya mencionado, lo iba a hacer jugar en la segunda división, pero el Cremonese lo adquirió en calidad de prestamo durante esta campaña, y los pocos minutos en el campo lo podrían poner en un nuevo equipo durante este mercado de inverno.

El RB Salzburg estaría buscando a Johan Vásquez

Ahora, se dice que el RB Salzburg de Austria estaría interesado de contratar al defensor mexicano. Esto tras la salida del zaguero Maximilian Wöber al Leeds United. De acuerdo a otros reportes, el grupo de Red Bull estaría buscando al azteca desde su etapa con los Pumas, pero por algunos motivos no se concretó.

Será cuestión de tiempo para ver si Johan Vásquez emigra a otra liga o se queda por lo menos otros seis meses en la Serie A, aunque cabe mencionar que tiene contrato con el Genoa hasta el verano de 2026.