El futbolista mexicano que sueña con su primer título en Europa

Johan Vásquez y el Genoa tomaron un respiro en su actual temporada y lo hicieron en la Coppa Italia. El conjunto del central mexicano no ha podido conseguir el triunfo en la campaña de la Serie A y tuvo que llegar el certamen coopero para que los genoveses reencontrarán sensaciones. Los pupilos de Patrick Vieira vencieron 3-1 al Empoli en la segunda ronda y sueñan con un título.

El defensor surgido en los Cimarrones de Sonora nuevamente fue titular y capitán en el partido que completó una vez más con el conjunto italiano. Los goles de Frendrup, Marcandalli y Ekhator sentenciaron el compromiso a favor del Genoa y dejaron eliminados a los pupilos de Guido Pagliuca. Con ello, Vásquez y compañía enfrentarán a la Atalanta en lo que será un partido complicado para los de Vieira.

⏹️ FT | Genoa 3-1 Empoli



Siamo agli ottavi di #CoppaItaliaFrecciarossa 🔴🔵 pic.twitter.com/1byyRXFuTc — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 25, 2025

Lamentablemente para su causa, en la Serie A tendrán que remar contra corriente para salir de la décima sexta posición de la tabla general tras dos empates y dos derrotas que los tienen en el fondo de la clasificación junto a la Fiorentina, Parma, Pisa y la Lecce.

Santi Gimenez y el Milan tienen rival

Además de Vásquez, hay otro mexicano que también pasó de ronda en la Coppa Italia. Santiago Gimenez y el AC Milan golearon 3-0 al Lecce con tanto incluido del ariete surgido en la cantera de Cruz Azul. Por si fuera poco, el mexicano hizo mancuerna con Christopher Nkunku por primera vez en la temporada y el francés también anotó en el compromiso. En la siguiente ronda del certamen coopero, los rossoneros enfrentarán a la Lazio en uno de los cotejos más vistosos de dicho torneo italiano.

Los otros compromisos de la tercera ronda