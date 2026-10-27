Jonathan Aranda regresa al lineup de los Rays: el mexicano busca evitar la eliminación en la Serie Mundial

Jonathan Aranda vuelve a la alineación titular de los Rays de Tampa Bay para el Juego 4 de la Serie Mundial 2026, un encuentro en el que el equipo necesita ganar para evitar que los Milwaukee Brewers conquisten el campeonato con una barrida.

El tijuanense ocupará la primera base y bateará como segundo en el orden ofensivo, detrás de Yandy Díaz. La decisión llega después de que el manager Kevin Cash lo dejara en la banca para el tercer partido, una determinación que llamó la atención por el buen rendimiento del mexicano con el bat durante los dos primeros encuentros.

Aranda conectó cuatro imparables en sus primeras apariciones de la Serie Mundial y había sido uno de los bateadores más productivos de Tampa Bay. Sin embargo, el manager Kevin Cash decidió modificar su alineación para enfrentar al zurdo Robert Gasser en el Juego 3, con el bateador derecho Ryan Vilade en la primera base.

Here is the @RaysBaseball starting lineup for Game 4 of the #WorldSeries! https://t.co/juLfpE6RIp — MLB (@MLB) October 27, 2026

La estrategia no evitó la derrota. Milwaukee se impuso por 10-1 y tomó una ventaja de 3-0 en la serie, por lo que los Rays están obligados a ganar este martes para prolongar su temporada.

Jonathan Aranda, de vuelta para intentar la remontada

Para el cuarto encuentro, Aranda regresa a la inicial en una alineación que también incluye a Yandy Díaz, Junior Caminero, Liam Hicks, Jonny DeLuca, Chandler Simpson, Ryan Vilade, Richie Palacios y Taylor Walls.

El mexicano tendrá otra oportunidad de producir en el momento más complicado de la temporada para Tampa Bay. Los Brewers están a una victoria de levantar el trofeo del Comisionado, mientras que los Rays necesitan una reacción inmediata para mantener viva la Serie Mundial.