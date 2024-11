Exjugador de Cruz Azul asegura que le pidieron dinero por jugar

El pasado jueves 31 de octubre del 2024, en las redes sociales, la página “Studiofutbol” publicó un video en el que un exjugador de Cruz Azul reveló que en la etapa en la que estuvo en el club, le pidieron dinero para poder jugar.

Se trata del delantero Jonathan Borja. El futbolista llegó al equipo celeste de préstamo y se mantuvo dos torneos con el equipo. Con el primer equipo, sólo disputó seis partidos juntando un total de 186 minutos en el terreno de juego.

Las declaraciones de Jonathan Borja

Jonathan Borja habló en una entrevista de su breve paso en el futbol Méxicano, en un principió recordó el gran momento por el que pasaba el equipo celeste pues fueron punteros, pero terminaron siendo eliminados en semifinales.

“Tuvimos una muy buena temporada, fuimos punteros, estuvimos cerca de ganar la Copa, nos vamos en Semifinales contra Pumas, le ganamos 4-0 de Ida y nos remonta un 4-0 en su cancha”.

Posteriormente, reveló que tiempo después, se enteró el motivo por el cual no tuvo tantos minutos en de juego en el equipo y fue porque no le llegó un pago de dinero a alguien del Cuerpo Técnico.

“Después yo me entero de que había un empresario cercano al CT (Cuerpo Técnico), no voy a dar nombres por respeto; que había... que ellos tenían que llevarse una cantidad de dinero, y ese dinero, entre el empresario que a mí me llama para irme yo a Cruz Azul y una persona que trabajaba en el club, se lo quedan ellos. Y ese fue el problema por el que en Cruz Azul, jugué, sí jugué, jugué normal, pero tenía haber que jugar muchísimo más, porque en el tiempo que yo jugaba, la hinchada decía ‘por qué no juega Borja, cuando juega Borja es otra cosa’, pero eso fue lo que pasó".

TREMENDA REVELACIÓN!



Jonathan Borja contó lo que tuvo que vivir en Cruz Azul y por qué no pudo jugar mucho en el equipo. #FútbolSinCassetteXSF

¡ENTREVISTA COMPLETA ESTE DOMINGO 21H00!



— StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) November 1, 2024

Por último, agregó que ahora el futbol se maneja de esa forma con los jugadores que trae el entrenador, ya que si lo trae, se queda con “algo”.

“Ahora el futbol se maneja mucho así, ahora estoy en mi carrera, estoy bien acá, no tengo problema en contártelo, pero ahora se maneja mucho el DT con los jugadores, siempre el jugador que trae el DT, siempre se lleva algo el DT. Ahora se está manejando bastante el futbol así".

