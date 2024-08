Jugador del Club América abre su cuenta de Only Fans

Jonathan dos Santos, a través de redes sociales, compartió que abrió una cuenta de Only Fans para compartir contenido exclusivo sobre su vida personal y como futbolista del Club América: el mediocampista mexicano de 34 años de edad lo reveló con un video publicado que muestra algunas de las imágenes que le pueden esperar a los suscriptores.

La plataforma, que ahora tendrá contenido de Jonathan dos Santos, se caracteriza por tener contenido exclusivo de personas alrededor del mundo, mismo al que se puede acceder a través de un pago de membresía mensual. Los usuarios del contenido del futbolista del Club América tendrán acceso a su vida privada y el contenido relacionado a él dentro del conjunto azulcrema.

Hola, amigos, soy Jonathan dos Santos, futbolista profesional y este es mi Only Fans. Y nada, los invito a que me sigan en mi Only Fans para un detrás de cámaras de mi día a día, de mi gustó por la moda, del mundo del futbol pero sobre todo de como disfruto la vida. Y obviamente, por acá encontrarán contenido muy exclusivo de mi mundo, de mis hobbies, pero sobre todo de proyectos que nadie aún sabe. Y bueno, nos vemos por acá para pasarla muy rico.

Actualmente, el Club América se mantiene a la espera de debutar en la Leagues Cup 2024: el conjunto dirigido por Andre Jardine entrará en acción hasta la ronda de dieciseisavos de final, al ser el vigente campeón de la Liga BBVA MX.

Las Águilas llegaron al parón de la Liga BBVA MX con seis puntos sumados, producto de dos triunfos, ante Querétaro y FC Juárez; por su parte, cayeron frente a Atlético San Luis y Tigres, para un balance de dos victorias y dos derrotas.

