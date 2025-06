Jonathan Dos Santos: “Dos semanas catastróficas”

Después de una temprana eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf y de perder la final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX contra el Toluca, al América le restaba un partido para salvar el semestre en curso: el Play In por el último boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA; sin embargo, también ahí, las águilas salieron con una derrota como dividiendo y su mediocampista, Jonathan Dos Santos, compartió el sentir del equipo.

“No esperábamos estar en esta posición. Disculpas a la afición, al club, obviamente, porque hoy no se hizo el trabajo que queríamos hacer, pero bueno, ahora a pasar página, descansar. Yo creo que el equipo se lo merece, hemos estado con mucha presión constante en los últimos dos años. Son cosas que pasan en el futbol, nos duele y muchísimo, en el alma, era algo que anhelábamos (ir al Mundial de Clubes). (Fueron) dos semanas catastróficas”, comentó, al término del partido en el BMO de Los Ángeles.

Dos Santos reflexionó sobre estos últimos partidos del América

El contención azulcrema hizo un breve análisis del desarrollo del encuentro disputado en la casa de Los Ángeles FC e hizo especial énfasis en la suerte como un factor que definió el duelo en la ciudad californiana.

“Fue un partido raro, lo veíamos dentro. El empate de ellos fue un duro golpe; en los tiempos extra, creo que el equipo tuvo otra vez el control del partido y después una jugada fortuita que no se puede culpar a nadie. No hay excusas, en este club no hay excusas, sabíamos lo que teníamos que hacer, no lo hicimos y nos vamos muy tristes”, admitió.

A la afición, le dijo: “Una disculpa muy grande. Sabíamos que también tenían ese anhelo de ir a un Mundial de Clubes, era importante para el club, de ser más vistos a nivel mundial. Lo que les puedo decir es que volveremos mucho más fuertes, tenemos un equipazo, un gran entrenador, una familia y sabemos que vamos a salir de esta”.

Dos Santos llenó de elogios al LAFC

Por último, el otrora seleccionado nacional mexicano hizo referencia al adversario con el que contendieron y frente al que sucumbieron en la lucha por acceder al certamen más comentado del 2025.

“Son un gran equipo, si jugaron este partido es por algo. También merecían estar en esta instancia, son grandísimos jugadores y la pusieron difícil, sabíamos que iba a ser un partido complicado. No estuvimos en nuestro mejor nivel, nos faltó contundencia, tal vez verticalidad. No podemos pensar en el pasado, hay que pensar en el futuro”, concluyó.

