Jonathan dos Santos le da la bienvenida a Dani Alves

La inminente llegada de Dani Alves está generando mucha expectativa entre los aficionados de los Pumas, pero tal parece que ese sentimiento comienza a transmitirse a otros equipos. Jonathan dos Santos, mediocampista del América, mostró su felicidad por la posibilidad de reencontrarse en la Ciudad de México con su excompañero en el Barcelona.

Después del partido entre el América y el Manchester City, el exjugador del conjunto azulgrana, envió un mensaje de bienvenida para el jugador brasileño.

10 preguntas rápidas con Adrián Aldrete, defensa de Pumas

Te puede interesar: Dani Alves manda “señales” e ilusiona con su fichaje con Pumas

“¿Ya está? ¡Ah! Pues bienvenido, güey, pinche popó. Qué bueno, que alegría tenerlo con nosotros en la Liga, obviamente va a ser una Liga todavía más grande teniendo una leyenda, un ícono del futbol como Dani (Alves). Es un grandísimo amigo, lo quiero muchísimo y va a estar en la Ciudad de México, así que (estoy) feliz porque vamos a compartir más momentos juntos”, declaró en zona mixta tras el encuentro que se disputó en el NRG Stadium de Houston.

El mexicano coincidió con el carioca en el Barcelona entre 2009 y 2014. Todo parece indicar que volverán a vivir en la misma ciudad, pero ahora serán rivales y reveló si ha hablado con él.

“La verdad es que no lo quería molestar, me imagino que tenía muchísimos mensajes, no lo quise molestar, pero ahora que dicen que viene a la Liga, feliz. Viene a Pumas ¿No?”, añadió.

Los consejos que le dará a Dani Alves

Dani Alves llegaría a la Liga BBVA MX con 39 años de edad y a manera de broma, Jonathan dos Santos reveló qué consejos le daría al brasileño.

“La altura, eso sí le voy a tener que dar algunos consejos para que no le pese tanto, pero es un atleta y es una bestia, a pesar de la edad que tiene y seguro le va a ir muy bien”, culminó el hermano menor de los Dos Santos.

Por último, el jugador azteca destacó la aportación que le dará el exjugador del Barcelona al futbol mexicano.

Te puede interesar: Reportan que Pumas tendría acuerdo con Dani Alves hasta 2023

“Muchísimo, sabemos el nivel que tiene Dani Alves, los títulos que ha ganado en su carrera, una leyenda y tenerlo con nosotros le va a dar un plus a la Liga”