Jonathan Dos Santos respaldó a Solari: “Estamos a muerte con él”

Aunque el América ha tenido un pésimo arranque en el Clausura 2022, con dos derrotas y un empate, para Jonathan Dos Santos no hay razones para poner en duda el puesto del técnico Santiago Solari.

Y es que tras el descalabro de las Águilas el pasado sábado ante San Luis, surgieron muchas señales en contra del estratega argentino y afirmaciones de que la directiva azulcrema ya estudiaba algún recambio en el banquillo porque supuestamente los jugadores no estaban tan contentos con el “Indiecito”.

“Son rumores, estamos más unidos que nunca, el equipo está muy bien, aunque no es la situación en la que nos gustaría estar, sabemos la exigencia y estamos a muerte con el entrenador, el grupo está unido”, afirmó el mediocampista en la conferencia de prensa de este viernes.

David Medrano confirma la sanción de Santiago Solari

El momento es complicado para el América que actualmente se ubica en el antepenúltimo lugar de la tabla general, además de que si pierde ante los Guerreros y se combina con una victoria de Mazatlán podrían caer hasta el sótano de la Liga MX . Sin embargo, para el menor de los Dos Santos, el trabajo de Solari está seguro.

“Los que jugamos somos nosotros y estamos a muerte con el técnico y el staff. Él nos da las indicaciones y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión en el campo, en el último partido no tuvimos la actitud, pero estamos tranquilos, con la ansiedad de demostrar de qué está hecho el equipo. Él (Solari) está bien, no veo por qué piensen que se juega su puesto”.

Te puede interesar: Anuncian aforo al 100% en el Estadio Azteca y Ciudad Universitaria

Dos Santos se refirió a su nivel

Jonathan también reconoció que no viene de su mejor partido y que le ha costado recuperar su mejor versión, pero que la presión del público no le molesta, al contrario, es un impulso para que las Águilas reaccionen y regresen a los lugares de la tabla que les corresponde. Aunque les pide que tengan confianza.

“Entiendo el enojo de los fans, pero les puedo decir que estén tranquilos, el equipo está trabajando por la 14, tenemos un grupo que sabe de lo que está hecho. No es la situación que me gustaría estar, pero así es el futbol, a veces ganas, a veces pierdes, estos baches son complicados de pasar pero ojalá lo podamos hacer el próximo sábado”.

Te puede interesar: El candidato para suplir a Santiago Solari en el América

Finalmente, Jonathan Dos Santos fue cuestionado sobre lo que quedó a deber Giovanni con el América, ya que se terminó yendo con más pena que gloria.

“No me pueden comparar con mi hermano, él no tuvo la mejor de las suertes, en el club todo mundo habló maravillas de Gio. Al final un jugador lo que quiere es jugar, no tuvo la suerte de jugar aquí y ahora yo estoy aquí, espero hacerlo bien y buscar los títulos, continuar con el legado de los Dos Santos, ojalá se pueda cumplir mi sueño que es tener buenos resultados”.