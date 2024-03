OFICIAL: Jonathan dos Santos se queda sin director técnico

Jonathan y Éder dos Santos, dueños de Ziza FC, equipo de La People’s League, se quedaron sin entrenador a falta de cuatro semanas de competencia para el final de la fase regular de la liga. Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales el pasado lunes 11 de marzo.

Fernando Delfín fungió por seis jornadas como el entrenador de Ziza FC, con quien consiguieron sumar apenas cuatro unidades; además, el equipo perteneciente al mediocampista del Club América y su hermano es uno de los registra un diferencia de goles negativa.

Las palabras de Éder dos Santos sobre la destitución del DT de Ziza FC

“Estoy muy apenado, muy avergonzado, obviamente tengo que dar la cara por el equipo y esta institución. Los resultados no se nos han dado, estamos en octavo lugar con cuatro puntos. [...] Desafortunadamente, como nos ha pasado en todos los partidos, no logramos cerrar en los últimos minutos y nuestra decisión es cesar a Fernando Delfín como director técnico del equipo de Ziza. [...] sabemos que el futbol es de resultados y a día de hoy no los hemos tenido”, fue parte de lo declarado por Éder dos Santos a través de las redes sociales del equipo.

¿Cuándo es el próximo partido de Ziza FC en La People’s League?

Será este martes 12 de marzo cuando Ziza FC regrese a la actividad en La People’s League: el conjunto de Jonathan y Éder dos Santos se medirá a Gambeta FC en el partido estelar del primer día de actividad en la jornada 7 de La Liga de Todos. El duelo comenzará alrededor de las 21:20 horas y podrás verlo a través de las plataformas digitales de la liga y el sitio web de Azteca Deportes.

Luego de la destitución de su entrenador, Fernando Delfín, Ziza FC se medirá al segundo lugar de La People’s League luego de seis jornadas; un equipo que se encuentra dentro de las mejores cuatro ofensivas, con 29 goles anotados, y presume ser la mejor defensa de la liga, con tan solo 21 tantos en contra.

