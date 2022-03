Mexicano podría debutar con el primer equipo de la Real Sociedad

El defensa mexicano, Jonathan Gómez recibió su primera convocatoria con el equipo absoluto de la Real Sociedad para su juego ante Mallorca de LaLiga, así lo informó el cuadro español por medio de sus redes sociales.

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad dio a conocer a los 24 jugadores para el duelo contra el Mallorca en juego pendiente de la jornada 21 del maximo circuito ibérico, para este coteho destacan como novedades, los jugadores, Jonathan Gómez y Jon Ander Olasagasti, en dicho grupo, también están incluidos los “potrillos”, Lobete, Sola, Ander Martín, Djouahra y Marrero.

¿Quién es Jonathan Gómez?



Jonathan Germán Gómez, nació el 1 de septiembre del 2003 en Texas, el defensor cuenta con doble nacionalidad (Estadounidense y mexicana), ha estado en las selecciones inferiores de Estados Unidos y México, aunque fuentes indican que el jugador estaría interesado de vestir la playera tricolor.

Luis Pérez, entrenador de México Sub 20, tiene como objetivo que Jonathan se incline por los los colores aztecas y acerca de la decisión comentó: “Creemos que estará con nosotros y quien quiera aportar la camiseta, bienvenido. Estamos en buenos términos y esperamos que pueda estar con nosotros en el futuro”, dijo Pérez.

“Es un honor poder representar a dos países y que ambos estén interesados de que juegue con ellos, no tomo a mal para nada las preguntas, no me molesta, cuando tome una decisión ya ahí va a parar”, comentó Gómez a finales del 2021, vía telefónica con Al Día desde Carson, California.



Números de la Real Sociedad en la temporada



El cuadro de la Real Sociedad es séptimo de la clasificación general de LaLiga con 43 unidades, producto de 11 victorias, ocho empates y seis derrotas, y se mantiene en la lucha por alcanzar puestos de Europa.

