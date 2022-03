Jonathan Gómez es tentado para jugar en la Selección Azteca

Jonathan Gómez es uno de los jóvenes más deseados por “Tata” Martino. El futbolista mexicoamericano se destaca en la Real Sociedad , donde es dirigido por el español Xabi Alonso. La joya mexicana contó en exclusiva para Azteca Deportes cómo se dio su llegada al viejo continente.

“En julio pude venir a las instalaciones, conocer a todo el staff y luego cuando terminó mi temporada vine nuevamente en enero y ya llevo dos meses por acá. Mis papás son mexicanos y se vinieron para Estados Unidos, somos mexicoamericanos”, aseguró la joya mexicana.



Contacto con la Selección Azteca

Jonathan confesó que ya tuvo acercamientos con la Selección Nacional y fue llamado por el “Tata” Martino para alguna concentración donde compartió una charla muy profunda con Diego Laínez.

“Pude hablar con Diego Laínez y me comentaba que España es diferente a vivir en México o en Estados Unidos, que es donde estaba jugando, me contaba también que la gente es muy amable, cualquiera te recibe de buena forma, toma un poco de tiempo adaptarse pero no es complicado”, dijo el joven del club de España.

¿Jugará para México?

También, el defensor se animó a hablar sobre el acertamiento que ha tenido con el Tata Martino y la posibilidad de inclinarse por México o Estados Unidos. Además, de cuáles son sus referentes en la Selección Azteca.

“He tenido contacto con el profe Tata Martino y en esas estoy, todavía no me decido, estoy ahí entre Estados Unidos y México y todos me han dicho que es una decisión muy importante, entonces que me tome mi tiempo, sé que la decisión vendrá pronto. Crecí viendo al Chucky Lozano y a Raúl Jiménez, hay cosas que les puedo aprender También a Gallardo”, afirmó el jugador que milita en la Real Sociedad.

Su experiencia con Xavi Alonso

Finalmente, Jonathan Gómez comentó como ha sido todo el aprendizaje que ha tenido por parte de su nuevo DT, el campeón del mundo con España, Xabi Alonso.

“Es un muy buen entrenador, habla con los jugadores en las prácticas y a mí me dice que sea profundo, que llegue a línea de fondo, que llegue al final para rematar y que los duelos son importantes tanto en ataque como en defensa”, sentenció el defensor mexicoamericano.