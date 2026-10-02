Este es el jugador de Chivas que ya acechan Cruz Azul y Pumas para el Clausura 2027

Aunque en general se indica que el Guadalajara ha tenido otro buen semestre a cargo de Gabriel Milito, muchos están desconcertados al ver que dos de sus refuerzos estelares simplemente están borrados de las actividades principales del plantel. Incluso, ya hay ruido alrededor de Jordan Carrillo, quien buscaría salir de Chivas para tener minutos en cancha.

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¿Jordan Carrillo y Kevin Castañeda están cómodos en Chivas?

Recién había terminado su torneo y las Chivas ya habían contratado a dos de los mediocampistas más importantes del circuito nacional. Tanto Jordan como Castañeda vienen de excelentes semestres con Pumas y Xolos… y sus contrataciones ilusionaron a los aficionados del equipo. Sin embargo, no han tenido protagonismo dentro del planteamiento del Guadalajara.

Ante eso, queda claro que los futbolistas no llegaron para ser banca del equipo, pero algo que ha demostrado Milito es darle la confianza a sus jugadores emblema. En ese sentido, Omar Govea y Fernando González se ganaron la confianza del DT y el resto de mediocampistas ha tenido oportunidades menores, incluido el mundialista por México, Brian Gutiérrez.

Ahora, se habla (según algunos reportes) de una inquietud de Carrillo para buscar minutos. La información que circula es que los Pumas no verían con malos ojos llevarlo a préstamo y La Máquina cementera de Cruz Azul también estaría valorando si ir por él para reforzar a su plantilla. Sin embargo, ambos futbolistas están recién llegados y no sería muy lógico que la directiva les busque acomodo inmediato.

¿Cuánto han jugado Jordan Carrillo y Kevin Castañeda en Chivas?

Lamentablemente para ambos, su estadía en Chivas ha sido con participación nula. Los futbolistas mexicanos llegaron con un gran cartel, pero los elementos que vienen trabajando con Milito desde hace tiempo han ganado la partida en el once inicial del equipo en la liga mexicana y en la Leagues Cup. Al momento, el ex Pumas acumula 363 minutos en 9 participaciones. Mientras que el ex Xolos tiene 245 minutos en 10 juegos donde el estratega le dio oportunidad de mostrarse.