Mexicano en Europa le hace ‘guiño’ a Chivas para ser fichado

Chivas igualó a cero en el primer capítulo de la Final del Clausura 2023 ante Tigres; el conjunto dirigido por Veljko Paunovic fue uno de los equipos más consistentes a lo largo de la temporada y están muy cerca de concluir de la mejor manera su participación en el torneo, disputando ante su público el encuentro más importante, el que les podría dar la Copa número 13 en la historia del club.

El 28 de mayo disputarán el segundo capítulo de la Final en el Estadio Akron, por lo que la afición de Chivas prepara una auténtica fiesta en caso de que el club logre levantar la decimotercera copa. No será sencillo ante unos Tigres que cuentan con individualidades que pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento. El momento que vive el equipo tapatío ha llamado la atención de uno de los futbolistas mexicanos que milita en Europa, y este fue el guiño que habría hecho para ser considerado.

¿Qué futbolista en Europa mandó mensaje a las Chivas de Paunovic?

La pasión por Chivas va más allá de las fronteras y Jordan Carrillo, futbolista del Sporting de Gijón, confesó en entrevista que que es seguidor del equipo rojiblanco, equipo al que apoyó durante la Final del Torneo Clausura 2023 contra Tigres (que se disputó en el Volcán). En entrevista para Kery News, el ex elemento de Santos Laguna no ocultó su sentimiento por el equipo de Veljko Paunovic y no ocultó su deseo de un día vestir la camiseta rojiblanca, aunque, dejó en claro que sería en un futuro a mediano o largo plazo ya que se mantiene enfocado en triunfar en viejo continente.

“Ojalá sea campeón Chivas, yo de ‘morrillo’ le iba a Chivas. Después, cuando ya haga mi carrera acá ‘macizo’, cuando vaya para afuera, me gustaría ir allá", dijo Carrillo.

Además, el futbolista que milita en el Sporting de Gijón propuso impulsar a su compañero Omar Campos, futbolista de Santos Laguna, para que pueda dar el salto para jugar en un club de Europa, pues Jordan Carrillo considera que tiene el talento y la calidad para brillar en la máxima competencia.