La lesión a Jordan Love no es tan grave como en un principio se pensaba

Jordan Love ha evitado una lesión mayor y podrá estar de vuelta en un periodo de tres a seis semanas con los Green Bay Packers. El joven quarterback que recientemente firmó una cuantiosa extensión de contrato salió lastimado en los instantes finales de la derrota de su equipo frente a los Philadelphia Eagles en Brasil este viernes. Los estudios revelaron que sufrió un esguince en el ligamento medial colateral.

El heredero de Aaron Rodgers lanzó para 260 yardas, un par de anotaciones y una intercepción en la cancha del Corinthians, sin embargo, cuando intentaba llevar a los suyos hasta la zona prometida en busca de una improbable victoria, vino la lesión. Al momento de entregarle el ovoide a Josh Jacobs, Love fue impactado por un par de defensores y permaneció tirado sobre el césped. La repetición reveló que hubo un movimiento en su rodilla izquierda.

Las últimas dos jugadas del encuentro fueron comandadas por Malik Willis, otrora selección de tercera ronda por la que los Packers realizaron un canje con los Tennessee Titans a finales de agosto. Ni siquiera tuvo oportunidad de poner el balón en el aire para intentar el milagro y remontar con el reloj en ceros, pues fue capturado y los emplumados volvieron a territorio americano con la victoria.

Más allá del doloroso marcador, la numerosa afición de Green Bay estaba interesada en conocer el alcance de la lesión a su estrella, una que estuvo cerca de posicionarlos en el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional a inicios de año. Sobre todo después de que el entrenador Matt LaFleur dijo “no saber” sobre el estatus de su mariscal de campo tras el encuentro.

Las opciones actuales en el roster consisten en el propio Willis y Sean Clifford, quien fuera tomado en la quinta ronda del draft del año pasado. Love firmó una extensión de contrato por cuatro años y $220 millones de dólares.

Los partidos que se perdería Jordan Love con los Packers

Considerando que Jordan Love estará fuera de tres a seis semanas con lesión, estos serían los partidos de los Green Bay Packers que podría perderse:

- Semana 2: vs Indianapolis Colts

- Semana 3: @ Tennessee Titans

- Semana 4: vs Minnesota Vikings

- Semana 5: @ Los Angeles Rams

- Semana 6: vs Arizona Cardinals

- Semana 7: vs Houston Texans

