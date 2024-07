Nueva novela en la NFL: Jordan Love se resiste a entrenar con los Packers

El estelar mariscal de campo de los Green Bay Packers, Jordan Love, ha puesto en pausa su preparación para la próxima temporada de la NFL, anunciando que no entrenará con el equipo mientras no firme una extensión de contrato, iniciando una nueva novela con esta franquicia que ha tenido muchos problemas primero con Aaron Rodgers, y ahora con Love.

El gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, reconoció el dilema en conferencia de prensa, afirmando que “hasta que no hiciéramos algo no practicaría y así será hasta no cerrar un nuevo acuerdo, es algo en lo que todos estamos trabajando”, señaló.

Love, de 25 años, llegó a Green Bay seleccionado en la primera ronda del Draft 2020. Desde su llegada hasta la campaña 2022 fue el relevo de Aaron Rodgers, quien dejó al equipo el año pasado.

El año pasado fue titular con el equipo por primera vez, después de la salida de A-Rod a los New York Jets. y fue así como el nacido en Bakersfield, California, tuvo la oportunidad de deslumbrar a todos los fanáticos y dirigentes del equipo, y no decepcionó, llevando a los Packers al segundo lugar de la división Norte de la Conferencia Nacional con marca de nueve ganados y ocho perdidos, suficientes para avanzar a los playoffs en los que fue eliminado por San Francisco 49ers en la ronda divisional.

Jeff Hanisch/USA TODAY Sports via Reuters Con Dec 3, 2023; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers quarterback Jordan Love (10) throws a pass during the first quarter against the Kansas City Chiefs at Lambeau Field. Mandatory Credit: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports

Sus resultados han hecho que esta discusión sea inevitable, y se espera que en los próximos días o semanas, Love firme una extensión de contrato por varios años que lo convierta en uno de los mariscales de campo mejor pagados de toda la NFL.

“Sin duda entendemos su situación. Nos gustaría que estuviera en el campo, es importante que esté ahí, pero, por ahora y hasta que no resolvamos eso, no podrá practicar”, agregó Brian Gutekunst.

¿Cuándo es el primer partido de los Green Bay Packers?

En la pretemporada de la NFL, que arrancará el próximo mes de agosto, los Green Bay Packers jugarán tres partidos. El primero, el 10 de agosto, contra Cleveland Browns; el día 18 jugarán contra Denver Broncos; concluirán su preparación el 24 del mes ante los Baltimore Ravens.