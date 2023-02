Jordi Cortizo no desespera por los pocos minutos que tiene en Rayados

Jordi Cortizo ha tenido pocos minutos en este Clausura 2023 con Rayados. De todas formas, el mediocampista mexicano prefiere no desesperarse y buscar oportunidades en este buen semestre que está teniendo el equipo.

El volante de 26 años de edad llegó a Monterrey para este torneo procedente del Puebla y hasta ahora ha tenido un rol de suplente, entrando de cambio en las ocho jornadas disputadas hasta ahora.

“Quiero estar en la cancha, ser titular, dar lo mejor de mi, para eso estoy, para eso trabajo y ver al equipo es espectacular, ahorita pasa por un increíble momento, los jugadores están en un alta intensidad de nivel y me toca ser paciente, no desesperarme, en no volverme loco”, declaró en conferencia de prensa.

En total Cortizo ha jugado 110 minutos, por lo que sólo Omar Govea y Duván Vergara cuentan con menos actividad que él.

Sin embargo, el mexicano entiende que lo más importante es lo colectivo, en donde Rayados es líder de la tabla general gracias los 21 puntos que han cosechado con una racha de siete victorias en fila.

“El equipo vive un excelente momento, pero el primer lugar no nos hace campeones. Todavía falta mucho recorrido, faltan partidos complicados que hay que ganar para poder clasificar en los primeros lugares y llegar con confianza para hacer un buen papel en la Liguilla”, aclaró Jordi al respecto.

Rayados es el equipo que más erra desde los doce pasos

En lo que sí tiene que corregir el Monterrey es en el tema de los penaltis, ya que son el equipo de la LIGA BBVA MXque más sufre para anotar los cobros desde los once pasos.

“Es algo que se tiene que mejorar y es un tema de confianza, cobrar el que se sienta más seguro. El siguiente penal estoy seguro que lo vamos a meter”, apuntó Cortizo con mucha seguridad.

La próxima oportunidad en la que los jugadores de Rayados se podrían probar con un penalti será en el enfrentamiento ante el León en condición de visitante de esta Jornada 9.