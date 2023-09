El jugador del Atlas que no festejaría un gol contra Tigres

A pesar de que apenas y estuvo unos meses en el conjunto regiomontano, un futbolista del Atlas le guarda mucho cariño a los Tigres y no festejará si les anota gol en su partido de este fin de semana correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2023.

Se trata del delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, quien reveló que quedó marcado por el conjunto de la UANL en el que sólo estuvo durante el Apertura 2022 llegando como un refuerzo de última hora, pero donde nunca se pudo consolidar.

El paso de Jordy Caicedo en la Liga BBVA MX

De hecho el atacante sudamericano se fue a préstamo para el siguiente semestre al Sivasspor de Turquía y en este verano nuevamente fue traspasado, en esta ocasión con los Rojinegros con los que comienza a repuntar.

“Significó mucho (Tigres) porque me abrió las puertas en el futbol mexicano, además mi hija nació allá. Lamentablemente, no se dieron las cosas, pero dejé amigos y buenos compañeros. Es futbol y ahora solo pienso en Atlas y darle alegrías al club y a la hinchada”, afirmó en conferencia de prensa de esta semana.

Jordy Caicedo apenas disputó 542 minutos con los ‘Felinos’ y sólo registró una anotación, mientras que ahora con el cuadro tapatío ya lleva un tanto en LIGA BBVA MX, además de dos goles en la Leagues Cup.

A pesar de este buen momento, el delantero ecuatoriano reveló que le guarda cariño a los Tigres de cara a su enfrentamiento de este 17 de septiembre en el Estadio Jalisco, en el que buscará seguir con su buen ritmo goleador.

“Me manejo mucho por las emociones, me ha tocado estar en distintos equipos, marcarles a ex equipos y no he festejado por respeto. Seguramente el domingo, si me toca marcar, no festejaré por respeto”, aseguró.

Curiosamente no será el único ex futbolista que se vea las caras antes sus compañeros, porque en el cuadro de la UANL también se encuentran Juan Pablo Vigón, Jesús Angulo y Ozziel Herrera con pasado rojinegro. El duelo entre Atlas y Tigres dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

