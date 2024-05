Jorge Campos sobre el recambio en la portería de la Selección Azteca: “Es momento de ver a los chavos”

En exclusiva con Azteca Deportes, Jorge Campos, habló del cambio generacional en el arco de la Selección Azteca de cara a la Copa América del 2024 en donde Guillermo Ochoa no fue convocado por Jaime Lozano y en su lugar estarán Luis Ángel Malagón, Julio González y Raúl Rangel.

“Yo creo que es momento para ver a los chavos, estoy de acuerdo con Jimmy (Lozano), de darle oportunidad a los jóvenes, Rangel, Julio, Malagón, creo que están en un buen momento, hay que verlos, hay que darles la oportunidad, van a haber muchos juegos amistosos, Copa América, que tengan ese fogueo que se necesita, hay que aprovechar estas oportunidades y depende de ellos”, señaló Campos en entrevista.

Te puede interesar: La razón por la que Malagón perdería la titularidad en México

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 5: Selección Mexicana

¿Es el momento idóneo para el cambio generacional?

Sobre la nueva camada de jugadores jóvenes que convocó el entrenador de la Selección Azteca, el exjugador señaló que es buen momento para hacer el cambio generacional que necesita el equipo de cara a la Copa del Mundo del 2026 que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá.

“Se va a hablar mucho sobre que son jóvenes, que nos van a golear, que nos goleen, que nos ganen, pero es lo que se necesita foguear a los chavos para el futuro, el Mundial viene en el 2026 no viene ahorita, entonces estos cambios que está haciendo el Jimmy (Lozano) se me hacen perfectos”, añadió el ex portero de la Selección Mexicana.

Su favorito para ser el titular en Copa América

La pregunta que todos tenemos es ¿Quién será el titular en la próxima Copa América? A lo que el tres veces mundialista con México no se animó a contestar, sin embargo, aseguró que la portería de la Selección está en buenas manos ya que los tres convocados son grandes futbolistas.

“No, a los tres los conozco, me gusta como juegan, creo que todos están en un gran nivel, están haciendo bien las cosas, son diferentes y lo más importante es que defiendan bien el arco de México y que no nos metan gol”, añadió el “Inmortal”.

Te puede interesar: Estos son los premios individuales que dará la Copa América 2024