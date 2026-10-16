Jorge Campos: Uno de los pioneros mexicanos en la MLS, de ser estrella en al Liga MX a abrir camino en la liga naciente de los Estados Unidos

Jorge Campos no pudo haber llegado a otro equipo en el futbol de los Estados Unidos que al conjunto de Los Angeles Galaxy. Una galaxia no merecía menos que una estrella y esa fue el arquero mexicano. El talento de TV Azteca Deportes abrió el camino para que futbolistas de talla mundial voltearan a ver a la Major League Soccer y hoy sea una de las divisiones con una cantidad exorbitante de jugadores exquisitos.

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Fue en el año de 1996 cuando el famoso 'Brody' cruzó la frontera norte del país y firmó con el club californiano, marcando un antes y después en la MLS. Tras su paso por el Atlante, Campos sorprendió a propios y extraños con su decisión de irse al futbol de los Estados Unidos y parecía que sería una apuesta perdedora, hoy, desde lo lejos vemos que Campos fue un visionario.

Éxito dentro y fuera del terreno de juego

Obviamente el marketing de Los Angeles Galaxy se fue a las nubes, sin embargo, Campos también respondió dentro del terreno de juego. Llegó a la final junto a sus compañeros de la MLS Cup, la cual lamentablemente para su causa perdió por 2-3 con el DC United. Aunado a ello, clasificó a la fase previa de la Liga de Campeones de la Concacaf de 1997 para después meterse a la fase final del certamen gracias a un 4-1 contundente ante Santos Laguna.

Dieron cuenta del Firpo en los cuartos de final, tomaron una ligera revancha ante el DC United en semifinales y llegaron hasta la final contra Cruz Azul. La Máquina Celeste se repuso de un 0-2 en contra y terminó ganando 5-3 el cotejo. A pesar de la derrota, una de las historias de ese compromiso fue el tanto de Campos que acercó a su equipo en el marcador.

Mexicanos destacados en la MLS

En los años venideros, pudimos apreciar a un histórico como Rafael Márquez vistiendo la playera de los New York Red Bulls, un Javier 'Chicharito' Hernández', Giovanni dos Santos e Hirving Lozano con el cuadro de Los Angeles Galaxy o Héctor Herrera defendiendo la playera del Houston Dynamo.

Por sí fuera poco, hoy la Liga MX también ve como un mercado muy interesante a la Major League Soccer y eso se nota en las compras de Brian Gutiérrez a Chivas, Brandon Vásquez a los Rayados de Monterrey o de Hugo Cuypers a la misma Pandilla. Hoy, vemos muy lejano ese 1996 y hasta tomamos con normalidad ver estrellas en la MLS, sin embargo, gran parte se la debemos al 'Inmortal'.