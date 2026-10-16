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Jorge Campos: Uno de los pioneros mexicanos en la MLS, de ser estrella en al Liga MX a abrir camino en la liga naciente de los Estados Unidos

El arquero surgido en los Pumas de la UNAM fue la primera gran estrella que llegó al futbol de los Estados Unidos y lo hizo de la mano de Los Angeles Galaxy.

Jorge Campos
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Jorge Campos no pudo haber llegado a otro equipo en el futbol de los Estados Unidos que al conjunto de Los Angeles Galaxy. Una galaxia no merecía menos que una estrella y esa fue el arquero mexicano. El talento de TV Azteca Deportes abrió el camino para que futbolistas de talla mundial voltearan a ver a la Major League Soccer y hoy sea una de las divisiones con una cantidad exorbitante de jugadores exquisitos.

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Fue en el año de 1996 cuando el famoso 'Brody' cruzó la frontera norte del país y firmó con el club californiano, marcando un antes y después en la MLS. Tras su paso por el Atlante, Campos sorprendió a propios y extraños con su decisión de irse al futbol de los Estados Unidos y parecía que sería una apuesta perdedora, hoy, desde lo lejos vemos que Campos fue un visionario.

Éxito dentro y fuera del terreno de juego

Obviamente el marketing de Los Angeles Galaxy se fue a las nubes, sin embargo, Campos también respondió dentro del terreno de juego. Llegó a la final junto a sus compañeros de la MLS Cup, la cual lamentablemente para su causa perdió por 2-3 con el DC United. Aunado a ello, clasificó a la fase previa de la Liga de Campeones de la Concacaf de 1997 para después meterse a la fase final del certamen gracias a un 4-1 contundente ante Santos Laguna.

Dieron cuenta del Firpo en los cuartos de final, tomaron una ligera revancha ante el DC United en semifinales y llegaron hasta la final contra Cruz Azul. La Máquina Celeste se repuso de un 0-2 en contra y terminó ganando 5-3 el cotejo. A pesar de la derrota, una de las historias de ese compromiso fue el tanto de Campos que acercó a su equipo en el marcador.

Mexicanos destacados en la MLS

En los años venideros, pudimos apreciar a un histórico como Rafael Márquez vistiendo la playera de los New York Red Bulls, un Javier 'Chicharito' Hernández', Giovanni dos Santos e Hirving Lozano con el cuadro de Los Angeles Galaxy o Héctor Herrera defendiendo la playera del Houston Dynamo.

Por sí fuera poco, hoy la Liga MX también ve como un mercado muy interesante a la Major League Soccer y eso se nota en las compras de Brian Gutiérrez a Chivas, Brandon Vásquez a los Rayados de Monterrey o de Hugo Cuypers a la misma Pandilla. Hoy, vemos muy lejano ese 1996 y hasta tomamos con normalidad ver estrellas en la MLS, sin embargo, gran parte se la debemos al 'Inmortal'.

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