¡Anselmi no se fue solo! Anunciaron una nueva baja para Cruz Azul

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se preparan para seguir sumando en el Clausura 2025 en donde este viernes 31 de enero se enfrentarán a los Xolos de Tijuana en la Jornada 5 de la Liga BBVA MX.

Mientras tanto, en Cruz Azul han hecho oficial la incorporación de Omar Campos, proveniente del LAFC de la MLS al igual que la de Mateusz Bogusz del mismo equipo, además de Jesús Chiquete Orozco y Luka Romero ; sin embargo además de altas, también hay bajas como las ya confirmadas de Juan Escobar o Sebastián Jurado, futbolistas que ya no pertenecen a la Máquina. Por otro lado, hay otros casos como el de Luis Romo y Camilo Cándido también ya salieron del conjunto Celeste. Finalmente, la baja más conocida y dolorosa para la afición, la del entrenador Martín Anselmi quien incluso ya dirigió su primer partido con el Porto en la Europa League .

Jorge García, una nueva baja para la Máquina de Cruz Azul

A las bajas que se vayan haciendo oficiales a lo largo de estos días se les une la de otro más perteneciente al primer equipo de la Máquina. Se trata de nada más y nada menos que de Jorge García, canterano de Cruz Azul que tuvo 206 minutos en total la campaña anterior con el equipo de Martín Anselmi y partirá a préstamo al Celaya de la Liga BBVA Expansión Mx para obtener experiencia.

Esto significa para Omar Campos llegar a Cruz Azul

En conferencia de prensa, Omar Campos, el nuevo futbolista de Cruz Azul habló de lo que representa la oportunidad de llegar a la institución celeste a partir de esta temporada.

“La verdad que me siento muy bien, llego a una institución muy grande, con nuevos retos y comienzos, contento y feliz de estar en el club, esperar que empiece el torneo para dar lo mejor de mí y aportar mi granito de arena al equipo. Me comprometo a poner mi grano de arena, dar lo mejor, este equipo ha estado en finales, siempre peleando por el campeonato, este torneo no va a ser la excepción, voy a darlo todo para lograr lo que queremos, queremos el campeonato todos”, mencionó Omar Campos durante su presentación.

Xolos vs Cruz Azul, fecha y horario del partido Jornada 5 Liga BBVA MX

Los Xolos de Tijuana reciben a la Máquina Celeste de la Cruz Azul este viernes 31 de enero en el Estadio Caliente en duelo válido por la Jornada 5 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, enfrentamiento que tiene antecedente reciente luego de que en el pasado Apertura 2024, los Cementeros eliminaron al cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio en los cuartos de final.



Xolos vs Cruz Azul | Viernes 31 de enero, 21:05 horas (tiempo del centro de México, 19:05 hora local) | Jornada 5 Liga BBVA MX

