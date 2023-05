Jorge Messi señala que su hijo no ha decidido nada

No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene, fue lo expresó el padre del astro argentino Lionel Messi en un comunicado a través de sus redes sociales.

Jorge Messi, representante del jugador del Paris Saint-Germain (PSG), desmintió este día que el capitán de la selección argentina hubiera llegado a un acuerdo con el Al-Hilal para jugar en el equipo saudí las dos próximas temporadas.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Jorge Messi publicó que la decisión nunca se tomará antes de que Lionel Messi termine la liga francesa con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de que se analice y e vea lo que hay, y entonces se tomará una decisión

En este sentido, el padre de Messi recordó que “siempre hay rumores, y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una”.

“Podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada”, perseveró sobre el futuro del exfutbolista del Barcelona, que también está interesado en su regreso el próximo verano.

Por último, Jorge Messi se mostró molesto por lo que considera una falta de respeto de quienes engañan de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses.

“Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine ‘sus noticias’”, sentenció el agente del campeón del mundo en Qatar 2022.

A Messi solo le falta su firma para jugar en el Al-Hilal

Por otra parte, La edición digital del diario L'Équipe dice hoy que Messi tendría un acuerdo verbal con Arabia Saudita pero nada firmado por el momento, algo que el jugador no quiere hacer antes de que acabe la temporada.

Citando al entorno del futbolista de Rosario, el acuerdo contempla dos años de contrato con uno más opcional, por un monto de 500 millones de euros anuales, 2,5 veces superior al rubricado por el portugués Cristiano Ronaldo.

Si se suman otros pagos en especies, Messi puede embolsarse unos 600 millones de euros. L'Équipe agrega, por otra parte, citando a allegados, que el futbolista, que cumplirá 36 años el mes próximo, quiere seguir siendo competitivo hasta la Copa América de 2024 o, incluso, el Mundial de 2026, lo que supondría continuar en un club europeo. Futuro abierto, en resumen.