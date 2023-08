Jorge Ruvalcaba confiesa que lloró junto a sus compañeros de Pumas cuando supo que jugaría en Europa

El futbolista Jorge Ruvalcaba se convertirá en otro más a la lista de jugadores en emigrar al futbol europeo tras cerrar su fichaje con el Standard de Lieja de Bélgica. El ahora ex jugador abandonó la concentración del cuadro auriazul en la Leagues Cup que se realiza en Estados Unidos y regresó a la Ciudad de México para cerrar su fichaje con el Standard de Lieja.

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el atacante habló sobre su deseo de jugar en el “Viejo Continente” y la oportunidad que está por tener.

Te puede interesar: Este día regresará la Liga BBVA MX tras la fase de grupos de la Leagues Cup 2023

“Muy orgulloso por todo lo que me ha pasado en Pumas, feliz y aprovechar la oportunidad y sobresalir. Me enteré hace un mes, me enfoqué en mejorar en todo aspecto, aprovechar y disfrutar. Poder jugar en Europa, es una liga buena, para mí es dar un salto importante en mi carrera, no paro aquí, un día llegar más lejos”, mencionó Jorge Ruvalcaba.

Por otro lado, Jorge Ruvalcaba confesó que cuando se enteró de la noticia de que jugaría en Europa, rompió en llanto junto a sus compañeros de equipo, por la felicidad de cumplir un sueño.

“Las despedidas no me gustan para nada, varios lloramos y yo lloré, que los quiero mucho y que tienen una importancia muy grande y los quiero mucho y desearles lo mejor. Al Turco le di las gracias me apoyo desde que llegó me dio confianza, sabe que es importante la oportunidad, que aproveche y que nunca deje de aprender de mis compañeros. Gracias a la afición por todo ,desde que debuté gritaban mi nombre y me dieron amor, cariño siempre agradecido con esta experiencia en Pumas”.

Jorge Ruvalcaba viajará el próximo jueves Bélgica para realizar exámenes médicos y firmar su contrato con el cuadro del Standard de Lieja.