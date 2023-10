“Mostramos mucha jerarquía”: Jorge Sánchez

La Selección Mexicana consiguió la victoria 2-0 en el amistoso frente a Ghana, Jorge Sánchez regresó a la titularidad y jugó todo el partido a pesar de ser amonestado al minuto 53, el jugador del Porto habló sobre el gran trabajo del equipo ante un gran rival que tiene jugadores en Europa.

“Muy contento por la gran victoria que tuvimos, creo que no fue fácil, venimos a jugar contra un equipo que tiene muchos jugadores en Europa, así que mostramos mucha jerarquía, al principio es un poco manejar el partido, conocer al rival y la verdad que lo hicimos bastante bien así que vamos a disfrutar y después pensar en Alemania”, aseguró Jorge Sánchez.

La disputa por la lateral derecha

Luego de perderse la última Fecha FIFA, Jorge Sánchez, habló sobre la competencia que se vive en la Selección Azteca en la lateral derecha, en donde jugadores como Kevin Álvarez y Julián Araujo también levantan la mano para estar en el 11 titular de Jaime Lozano.

“Creo que la confianza está entre todos los jugadores, no creo que sólo en mi, lo qué pasa es que creo que yo mostré un gran nivel en Copa Oro y todos mis compañeros también lo mostraron y creo que de ahí se basa, yo también respeto mucho a los jugadores que están en mi posición, como lo es Kevin Álvarez, Julián Araujo, jugadores con grandes capacidades que el que esté yo le voy a desear lo mejor, estoy muy contento de que el Jimmy me haya metido y ahora hay que pensar en Alemania y si me toca que bueno, voy a seguir haciendo lo mejor posible y si no voy a apoyar a mis compañeros como se debe”, añadió Sánchez tras el triunfo.

El partido frente a Alemania

El próximo martes, México volverá a medirse frente a Alemania después de la Copa del Mundo de Rusia 2018, aunque Sánchez no se encontraba en la cancha, sabe lo importante que es enfrentar a equipos de ese nivel de cara al próximo Mundial.

“Los que estaban hicieron un gran trabajo, sabemos lo que es Alemania, sabemos todos los jugadores en qué equipo están, así que nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, trabajar en nosotros y hacer lo mejor posible para salir a ganar el partido, es lo que queremos” finalizó Sánchez.

