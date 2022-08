Jorge Sánchez se acordó de los hinchas que marcan su error vs Rayados

Jorge Sánchez enfrentará una aventura en el Ajax de Ámsterdam y, pese a que muchos en su entorno han celebrado la decisión de dar un paso al frente, algunos le han recriminado los malos momentos que vivió con el América.

Quizá, el episodio más oscuro de su paso por Coapa se dio en la final del Apertura 2019, cuando un error suyo derivó en un gol que, a la postre, significó la derrota de los azulcrema y el título para el Monterrey. Cuestionado al respecto, el lateral derecho compartió su experiencia.

“Lo de la final fue un momento complicado de mi vida, seis meses que no se me olvidaba, son cosas que uno no quiere que le pasen. Estoy contento porque salí de ese bache, me costó trabajo, pero estuve con personas que me ayudaron bastante, mi familia siempre estuvo al pie conmigo, apoyándome”, explicó.

Consciente de que el futuro es incierto, el futbolista de 24 años complementó: “Me voy con una mentalidad positiva, muy fuerte; lo malo es que a veces uno no quiere cometer errores, pero estamos dispuestos a cometerlos, aunque no lo quiera. Si cometo otro error, no me voy a caer porque ya me pasó una vez y me puede pasar mil veces”.

Jorge Sánchez se aconsejó bastante previo a tomar la decisión de irse al Ajax

Para tomar la decisión de partir al viejo continente, Jorge Sánchez tomó el consejo de uno de sus actuales mentores: Gerardo ‘Tata’ Martino. El elemento surgido de Santos Laguna contó cómo fue dicha conversación.

“Desde que llegó ‘Tata’ Martino, sabía los jugadores que estábamos con él y siempre nos pidió que, cuando haya un movimiento de un club a otro, saberlo antes para escuchar lo que piensa. Cuando le hablé, lo noté contento, porque se da cuenta, cuando voy a la Selección, de cómo trabajo. Le dije que mi sueño era ir a Europa y con eso nos quedamos. Me dijo que estaba contento, que era una oportunidad, porque era un jugador consolidado en Primera División y tenía que buscar un cambio en mi carrera. Se comportó de forma extraordinaria”, relató.

Su nuevo equipo, el más laureado de Países Bajos, suele competir en lo más alto del balompié europeo y, sobre la brecha que separa a lo mejor del viejo continente de la Liga BBVA MX, Jorge Sánchez emitió un breve diagnóstico.

“La Liga MX ha crecido bastante, han ido muchos jóvenes a Europa y eso habla bien del mexicano, estamos empezando a hacer mucho ruido y me quedo muy contento porque, entre más mexicanos vayamos a Europa, es mucho mejor. La competencia con los de élite es muy complicada, están acostumbrados a hacer cosas diferentes y se nota. Que muchos jugadores vayamos a Europa habla bien de nosotros, tenemos mentalidad ganadora y eso hará que luchemos muy bien en Europa”, sentenció.

