Jorge Sánchez es presentado con Cruz Azul rumbo al Apertura 2024

La Máquina de Cruz Azul se prepara para el arranque del Clausura 2024 ya con cinco incorporaciones oficiales, incluyendo al defensor y seleccionado mexicano, Jorge Sánchez, quien fue presentado este día en las instalaciones de La Noria y está bajo las órdenes de Martín Anselmi.

Hace tan sólo unos días el director técnico, Martín Anselmi habló sobre cómo se dio el contacto con Jorge Sánchez desde inicios del año, pero pudo ser hasta este mercado de verano cuando se dieron las negociaciones para la llegada del defensor mexicano al club cementero.

“A Jorge lo conozco desde enero o diciembre, tuve una videollamada con él a raíz que un allegado a él me informa qué podría dejar el fútbol europeo, me pareció una gran persona, un gran profesional, que se exige y quiere demostrar esas ganas de regresar viene con ese deseo sabemos que no se pudo dar porque Porto no lo dejo salir, ahora surgió una nueva posibilidad de incorporarlo, lo estamos siguiendo en la Copa América, vi sus declaraciones y cuando hay un futbolista con la jerarquía de Jorge con el deseo de venir, por mi parte que bienvenido sea”, mencionó Martín Anselmi.

Jorge Sánchez, feliz de llegar a Cruz Azul

Por otro lado, Jorge Sánchez se mostró muy feliz de llegar a Cruz Azul, club que se convertirá en su tercer equipo en la Liga BBVA MX luego de su paso por Santos Laguna y América antes de emprender su aventura en el balompié europeo.

Jorge llegó al medio día a las instalaciones de la Noria junto a su pareja y familia para ser presentado por el Director Deportivo de la institución Iván Alonso, también contando con la presencia del presidente Víctor Velázquez.

El seleccionado mexicano aún no aparece en registrado en la Liga entonces estaría en duda saber si podrá ya tener minutos este fin de semana en el duelo de la Jornada 1 frente al Mazatlán.

Por su parte La Máquina debutará en el Apertura 2024 frente a Mazatlán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado a las 9:00 de la noche en lo que será el primer partido en la búsqueda de superar el subcampeonato de la campaña anterior.

