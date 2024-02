Mexicano en Europa juega después de 10 partidos sin actividad

La vida le ha vuelto a sonreír a Jorge Sánchez en el futbol europeo. Después de 10 compromisos borrado totalmente en el Porto, una lesión de un colega le ha abierto la puerta este fin de semana para volver a tener minutos con los Dragones en la Liga NOS.

El lateral mexicano inició en la banca el partido contra la Estrela Amadora, pero Zaid Sanusi se lesionó al minuto 30 y su reemplazo natural es el ex jugador del Club América. Por ello, Sánchez entró dos minutos después cuando el partido estaba igualado sin anotaciones y terminó con victoria para el Porto por 2-0.

Los 13 partidos en los que ha tenido actividad Jorge Sánchez con el Porto

Con la reciente actividad que tuvo Jorge en la última fecha del campeonato local, el jugador mexicano está a siete partidos (tener minutos) para que el Porto tenga que ejercer la opción de compra al Ajax de Ámsterdam y descartar la posibilidad de un posible regreso a la Liga MX.

17’ vs Shakhtar en Champions League

14’ vs Pormimonense en liga

24’ vs Royal Antwerp en Champions League

90’ vs Vizela en liga

63’ vs Estoril en liga

14’ vs Royal Antwerp en Champions League

9’ vs Vitória en liga

23’ vs Barcelona en Champions League

90’ vs Famalicao en liga

90’ vs Casa Pia en liga

76’ vs Shakhtar en Champions League



11’ vs Moreirense en liga

58’ vs Estrela Amadora en liga

Además, Sánchez se perfila para ser titular con su equipo en el partido frente al Arsenal en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Además, los Dragones están vivos en las tres competiciones que disputan y sueñan con por lo menos un doblete sí el Benfica se desinfla en la liga.

