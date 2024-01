Fechas y partidos de la Jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX

Se terminó la espera. Este viernes arranca un nuevo semestre en el Futbol Mexicano, el Clausura 2024 inicia, cuando el Querétaro reciba al Toluca para inaugurar el certamen que culminará hasta el próximo mes de mayo, con un nuevo campeón o el bicampeonato de las Águilas del América.

Por su parte, Azteca Deportes regresa con el tradicional Viernes Botanero, nuestros Deus llevarán para ti el Mazatlán vs Atlético San Luis, en punto de las 9:00 PM (tiempo del centro de México), por las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Programa 7: Los mejores momentos de En Caliente | Resumen

Te puede interesar: OFICIAL: Juan Ignacio Dinenno es nuevo jugador del Cruzeiro

Los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2024

Como ya se comentó el viernes el nuevo certamen inicia con un par de duelos, mientras que el sábado cuatro encuentros lucirán para seguir con la actividad de la Jornada 1 del Clausura 2024.

Chivas vs Santos | 7:00 PM | Estadio Akron



Cruz Azul vs Pachuca | 7:00 PM | Estadio Ciudad de los Deportes

Xolos vs América | 9:00 PM | Estadio Caliente

Rayados vs Puebla | 9:00 PM | Estadio BBVA

El actual campeón del futbol mexicano, las Águilas, buscarán iniciar el camino por el bicampeonato contra Tijuana, donde se verán las caras nuevamente ante uno de sus exentrenadores más exitosos con los de Coapa, Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Te puede interesar: Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores refuerzos Clausura 2024

Para el domingo, el balompié azteca solo tendrá un par de encuentros. En su tradicional horario, a las 12:00 PM, los Pumas recibarán en el Estadio Olímpico Universitario a los Bravos de Juárez, que podrían estrenar portero con Sebastián Jurado, quien arribó de Cruz Azul.

Para cerrar la Jornada 1 del Clausura 2024, el Necaxa, que espera borrarse los fantasmas de los torneos pasados se enfrentará al Atlas, donde los rojinegros estrenarán entrenador, Beñat San José, DT que ya tiene experiencia en nuestro país, cuando estuvo en el Mazatlán.