Oficial: La Jornada 10 del Clausura 2022 se jugará con normalidad

De forma oficial se dio a conocer que la Jornada 10 del Clausura 2022 de la Liga MX se jugará con las fechas y horarios acordados. La decisión se tomó después de que se llevara a cabo la Asamblea de Dueños extraordinaria.

Luego de los hechos violentos que se dieron en el Querétaro vs Atlas, se suspendieron tres partidos de la Jornada 9: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs Atlético San Luis. Es por eso que la Jornada 10 corría el riesgo de no jugarse.

Omar Martinez/Omar Martinez Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022.



Sí se jugará la Jornada 10 del Clausura 2022

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, mantuvo desde siempre la intención de jugar la Jornada 10 del Clausura 2022 con las fechas y horarios establecidos. Es por eso que pidió que se llevara a cabo una investigación ágil y eficiente, para poder retomar cuanto antes la actividad.

En la Jornada 10 del Clausura 2022, se enfrentará Querétaro con Necaxa en Aguascalientes y para ese partido, su barra no podrá ingresar al Estadio Victoria. Esa es una de las medidas que se tomaron en la Asamblea de Dueños.

El partido más atractivo de la décima fecha del torneo, es el Clásico Nacional entre Chivas y América, que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara. Un duelo que servirá como escenario para promover el mensaje contra la no violencia y para fomentar la paz.

Fechas y horarios de la Jornada 10

- Necaxa vs Querétaro - viernes 11 de marzo, 19:00 horas

- Juárez vs Atlas - viernes 11 de marzo, 21:00 horas

- León vs Tigres - sábado 12 de marzo, 17:00 horas

- Cruz Azul vs Pumas - sábado 12 de marzo, 19:00 horas

- Monterrey vs Mazatlán - sábado 12 de marzo, 19:06 horas

- Chivas vs América - sábado 12 de marzo, 21:00 horas

- Toluca vs Pachuca - domingo 13 de marzo, 12:00 horas



- Atlético San Luis vs Puebla - domingo 13 de marzo, 17:00 horas

- Santos vs Xolos - domingo 13 de marzo, 19:00 horas

La Jornada 9 se reprogramará

Mikel Arriola dio a conocer que los partidos de la Jornada 9 que se suspendieron serán reprogramados de acuerdo a lo que platiquen con los equipos y las televisoras.

