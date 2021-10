Jornada 13 de la Liga MX EN VIVO | Fechas, resultados y horarios

Se terminó la Fecha FIFA y oficialmente comenzó la Jornada 13 de la Liga MX. El Querétaro vs Tijuana, que pudiste disfrutar en las pantallas de aztecadeportes.com , abrió una nueva fecha del futbol mexicano.

Los Xolos estrenaron entrenador con Sebastián Méndez, tras la salida de Robert Dante Siboldi y estuvieron cerca de ganar el partido. Sin embargo, Querétaro supo reaccionar para dividir unidades en el Corregidora.

Partidos de la Jornada 13 del Apertura 2021 | Liga MX

El partido entre Querétaro y Tijuana sólo fue el inicio de una Jornada 13 que tendrá grandes partidos. El duelo entre Necaxa y Puebla del viernes 15 de octubre.

- Querétaro vs Tijuana - jueves 14 de octubre - 20:00 horas

- Necaxa vs Puebla - viernes 15 de octubre - 19:00 horas

- Mazatlan vs Atlas - viernes 15 de octubre - 21:00 horas

- Monterrrey vs León - sábado 16 de octubre - 17:00 horas

- Pachuca vs Santos - sábado 16 de octubre - 19:00 horas

- Atlético San Luis vs América - sábado 16 de octubre - 19:00 horas

- Cruz Azul vs Tigres - sábado 16 de octubre - 21:00 horas

- Pumas vs Juárez - domingo 17 de octubre - 12:00 horas



- Chivas vs Toluca - domingo 17 de octubre - 17:00 horas

Resultados de la Jornada 13 de la Liga MX

- Querétaro 1-1 Tijuana

- Necaxa vs Puebla (por jugarse)

- Mazatlán vs Atlas (por jugarse)

- Monterrey vs León (por jugarse)

- Pachuca vs Santos (por jugarse)

- Atlético San Luis vs América (por jugarse)

- Cruz Azul vs Tigres (por jugarse)

- Pumas vs Juárez (por jugarse)

- Chivas vs Toluca (por jugarse)

Tabla del Apertura 2021

A falta de cinco fechas por jugarse en el Apertura 2021 y tras iniciar la Jornada 13, el equipo que lidera la competencia es el América con 25 unidades. A las Águilas las siguen el Atlas con 22 puntos, Toluca con 21 y Rayados con 20. Hasta ahora esos serían los cuatro clubes con boleto directo a los Cuartos de Final de la Liga MX.