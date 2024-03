Los partidos de la Jornada 13 que transmitirá TV Azteca

Regresa la Liga BBVA MX. Luego de una semana de descanso por la Fecha FIFA, el Clausura 2024 vuelve, y con ellos tenemos doble cartelera del Viernes Botanero, para la Jornada 13 del futbol mexicano, que inicia la recta final del campeonato, y los equipos buscan quedarse entre los primeros 10, para así conseguir su boleto a la Fiesta Grande.

Luego de las 12 fechas disputadas en el balompié nacional, Rayados marcha en el primer sitio de la Tabla General con 28 unidades, y aún sin conocer la derrota; le sigue en el segundo sitio, el América, actual campeón con 25; y en el tercer sitio, Toluca con 23 puntos.

El grave problema que tiene México: la construcción de talento

Te puede interesar: ¿Habrá castigo? Gianni Infantino indignado por grito homofóbico en México vs Estados Unidos

Los dos partidos que transmitirá TV Azteca de la Jornada 13

Para la Jornada 13, tenemos doble cartelera de Viernes Botanero para todos ustedes. En el primer platillo el Puebla recibe a las 7:00 PM (tiempo del centro de México), recibe a Tigres, en el Estadio Cuauhtémoc, donde los locales buscarán su segundo triunfo del semestre.

Para el segundo encuentro, el Mazatlán, buscará salir de la mala racha, de dos derrotas al hilo, frente a los Xolos de Tijuana, escuadra que no conoce la victoria en lo que va del certamen, y que es decimosexto en la Tabla General con ocho unidades.

Te puede interesar: El equipo de la MLS que podría contratar a Memo Ochoa

El resto de partidos de la Jornada 13 del Clausura 2024

La Jornada 13 seguramente tendrá muchas emociones, y tiene uno de los duelos más llamativos del torneo, cuando los Pumas reciban a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, a las 9 de la noche el sábado 30 de marzo.

América vs Atlético San Luis | Viernes 29 | 8:00 PM

Rayados vs Chivas | Sábado 30 | 7:00 PM

Pachuca vs Toluca | Sábado 30 | 7:00 PM

Pumas vs Cruz Azul | Sábado 30 | 9:00 PM

Atlas vs Querétaro | Domingo 31 | 5:00 PM

Necaxa vs León | Domingo 31 | 7:00 PM

Juárez vs Santos | Domingo 31 | 9:10 PM