José Acosta, entrenador personal: “A los 45 puedes rendir como alguien de 20 años con este truco”

El rendimiento del deportista a lo largo de su trayectoria cuenta con diversas etapas en donde la rutina de ejercicio debe de cambiar de prioridades. En ese sentido, José Acosta es entrenador especializado en deportistas y afirma que un deportista de 40 años puede tener el mismo rendimiento que uno de 20 años. Para eso, reveló un truco esencial que pocos conocen.

José Acosta cuenta con la experiencia de sumar más de 110 triatlones de larga distancia, superando su propia marca a pesar de contar con 40 años de edad. El entrenador sentenció que un error común es cuando el deportista busca seguir la misma rutina que tenía cuando era joven.

|Crédito: @acostadeentrenar / Instagram

Qué cambios tiene que hacer un deportista a los 45 años en su ejercicio

Los cambios que una persona puede presentar tras rebasar los 40 años van desde la pérdida de masa muscular hasta cambios hormonales que terminan por afectar al rendimiento del deportista. En ese sentido, el entrenador personal explica que el descanso es esencial para alguien de 45 años para poder adaptarse al deporte del más alto rendimiento.

“Hablamos mucho de fuerza, pero nunca debemos olvidar que también somos animales de resistencia. La salud mitocondrial depende en gran parte de ese trabajo aeróbico”, comentó Acosta en una entrevista en el podcast Hijos de la Resistencia.

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Qué dicen los expertos sobre el descanso para el deporte de alto rendimiento

Miho Tanaka, directora de programas de Medicina Deportiva Femenina, expresó que el descanso es importante para el cuidado de las articulaciones y tendones. Conforme pasa el tiempo, el desgaste resulta en ciertas complicaciones si no se establece una rutina adecuada.

En una entrevista en el New York Times, Tanaka considera que el cambio de procesos de una edad a otra tiende a contar con un periodo de adaptación. Sin embargo, el contar con una estrategia clara sobre qué rutinas llevar a lo largo de la carrera de un deportista es clave para evitar lesiones que pongan en riesgo su integridad física.

